2020-05-25T11:53:52+03:00
Происшествия

«Дорогая, я сбил человека, нужны деньги»: Украинец развёл влюбившуюся в него москвичку

Мужчина вытягивал из новой знакомой деньги на спасение человека, которого сам и сбил
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Мужчина вытягивал из новой знакомой деньги на спасение человека, которого сам и сбилМужчина вытягивал из новой знакомой деньги на спасение человека, которого сам и сбилФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

44-летняя Ирина (имя изменено) и 40-летний Евгений познакомились на сайте знакомств, между ними завязалось приятное общение. Мужчина и женщина нашли между собой много общего, какое-то время переписывались в сети. Евгений показался Ирине обходительным и внимательным ухажером. Когда мужчина предложил встретиться, Ирина не была против. Кавалер сам приехал к женщине в Подмосковье 5 мая и пригласил её на прогулку. Непродолжительный променад прервал сам мужчина, сообщив даме, что планы не позволяют ему остаться с ней дольше, и он должен ехать по делам. Евгений рассказывал Ирине, что у него свой автомобильный бизнес и много вопросов, которые нужно решать.

Но уже через несколько часов после расставания Евгений снова позвонил Ирине, но не потому что так быстро заскучал по новой знакомой.

- Он позвонил мне в этот же день и сказал, что сбил человека на Новорязанском шоссе. И чтобы ему оказали помощь, нужны деньги. Он сказал что у него с собой есть только 40 тысяч рублей и спросил, смогу ли я дать ему ещё 60 тысяч. Я заволновалась, - вспоминает Ирина

Женщина очень хотела помочь пострадавшему и боялась, что если нужной суммы не окажется, то человек может не выжить. Она согласилась помочь и перевела деньги на карту своему новому знакомому. Но состояние пострадавшего в аварии резко ухудшалось, и вскоре понадобились новые суммы.

- Евгений снова звонил, говорил, что сбитого им человека перевели в реанимацию, нужно ещё доплатить, потом необходимо было купить для него лекарства. Я уже голова была на всё, лишь бы человек жил, - рассказала kp.ru женщина

Сумма переведённых на карту кавалера денег постепенно выросла до 360 тысяч рублей, конечно же, все средства мужчина благородно обещал вернуть. Но через некоторое время пропал с радаров и перестал отвечать. Тогда Ирина поняла, что Евгений её обманул и воспользовался её доверием. расстроенная женщина написала заявление в полицию. Мошенника-ловеласа стали искать.

- Когда он узнал, что я обратилась в правоохранительные органы, то снова стал мне писать, просил прощения, обещал вернуть все деньги. А потом и вовсе стал морально давить, намекал, что знает где я живу, про моих детей и в таком духе, теперь пока его не найдут, у меня сердце не будет на месте. А я всего лишь посочувствовала, хотела помочь. Даже не думала, что этим может обернуться, - сожалеет Ирина

Теперь женщина боится, что ухажер может начать ей мстить. От полиции информации о его задержании она ещё не получила, как не получила и обещанного возврата своих денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Власти: Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательством
Возьми заболевание под контроль
Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома
В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные