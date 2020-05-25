«Дорогая, я сбил человека, нужны деньги»: Украинец развёл влюбившуюся в него москвичку

44-летняя Ирина (имя изменено) и 40-летний Евгений познакомились на сайте знакомств, между ними завязалось приятное общение. Мужчина и женщина нашли между собой много общего, какое-то время переписывались в сети. Евгений показался Ирине обходительным и внимательным ухажером. Когда мужчина предложил встретиться, Ирина не была против. Кавалер сам приехал к женщине в Подмосковье 5 мая и пригласил её на прогулку. Непродолжительный променад прервал сам мужчина, сообщив даме, что планы не позволяют ему остаться с ней дольше, и он должен ехать по делам. Евгений рассказывал Ирине, что у него свой автомобильный бизнес и много вопросов, которые нужно решать.

Но уже через несколько часов после расставания Евгений снова позвонил Ирине, но не потому что так быстро заскучал по новой знакомой.

- Он позвонил мне в этот же день и сказал, что сбил человека на Новорязанском шоссе. И чтобы ему оказали помощь, нужны деньги. Он сказал что у него с собой есть только 40 тысяч рублей и спросил, смогу ли я дать ему ещё 60 тысяч. Я заволновалась, - вспоминает Ирина

Женщина очень хотела помочь пострадавшему и боялась, что если нужной суммы не окажется, то человек может не выжить. Она согласилась помочь и перевела деньги на карту своему новому знакомому. Но состояние пострадавшего в аварии резко ухудшалось, и вскоре понадобились новые суммы.

- Евгений снова звонил, говорил, что сбитого им человека перевели в реанимацию, нужно ещё доплатить, потом необходимо было купить для него лекарства. Я уже голова была на всё, лишь бы человек жил, - рассказала kp.ru женщина

Сумма переведённых на карту кавалера денег постепенно выросла до 360 тысяч рублей, конечно же, все средства мужчина благородно обещал вернуть. Но через некоторое время пропал с радаров и перестал отвечать. Тогда Ирина поняла, что Евгений её обманул и воспользовался её доверием. расстроенная женщина написала заявление в полицию. Мошенника-ловеласа стали искать.

- Когда он узнал, что я обратилась в правоохранительные органы, то снова стал мне писать, просил прощения, обещал вернуть все деньги. А потом и вовсе стал морально давить, намекал, что знает где я живу, про моих детей и в таком духе, теперь пока его не найдут, у меня сердце не будет на месте. А я всего лишь посочувствовала, хотела помочь. Даже не думала, что этим может обернуться, - сожалеет Ирина

Теперь женщина боится, что ухажер может начать ей мстить. От полиции информации о его задержании она ещё не получила, как не получила и обещанного возврата своих денег.