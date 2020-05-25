«Не антикризисные тарифы»: как по карантинным правилам работает московский каршеринг

Почти два месяца тысячи обклеенных наклейками каршеринговых машин скучали на парковках. Из-за пандемии коронавируса они попали в список опасных. Но уже сегодня, в понедельник, 25 мая, аренда машин доступна. Правда, пока работает все по новым правилам. Срок аренды – минимум пять суток. А чтобы получить машину, нужно иметь пропуск для работы в Москве. Разовые QR-коды не подойдут.

Так как же это работает? Мы решили проверить. Машину для эксперимента присмотрела еще накануне. Каршеринговое «БМВ», припаркованное прямо у подъезда, последние месяцы мозолило глаза всему дому. «Вот на ней и прокачусь»: решила я. Но уже утром 25 мая машины не оказалось на месте. Вместо нее к нам во двор привезли три других авто.

- Эти машины после дезинфекции. А ту «БМВ» после мойки поставят в другое место, - рассказал сотрудник каршеринговой фирмы, которого я застукала у дома. – Мы за неделю к открытию начали готовиться. Такой большой мойки в нашей истории еще не было.

И правда, машины чистенькие, по крайней мере снаружи. А что же внутри? Захожу в приложение. Судя по карте с геолокацией, свободных авто хоть отбавляй. Первое что бросается в глаза – цены. Самый бюджетный вариант от 3300 на 5 суток. Кроссоверы и внедорожники дороже – от 5500. Делю на пять дней, выходит чуть больше тысячи в день за машину с полным приводом.

- Вот это да! Дешево! - не удержалась и на весь двор заговорила с приложением.

Но рано радовалась. Мелким шрифтом в приложении указано: «бесплатно только 200 километров». А дальше стандартные тарифы от 9 рублей днем и 7 рублей ночью за километр пути.

Считаю. От дома до редакции 40 километров, в обе стороны получается 80. То есть если пять дней ездить только на работу и обратно, я намотаю 400 км, это вдвое больше бесплатных 200. Выходит, если взять на пять дней самый бюджетный автомобиль стоимостью в 3300, прибавится еще 1800 рублей за покилометровую тарификацию. Итого: 5100 рублей. Нехило! Арендными авто я пользовалась и до пандемии. Давайте сравним. Раньше поездка на работу обходилась в 360 рублей (40 км по 9 рублей). Выходит, за пять дней поездок на работу и обратно я тратила 3600 рублей. Это на 1500 рублей меньше карантинного тарифа. Что же, антикризисным это предложение точно не назовешь.

СНАЧАЛА ГОСНОМЕР, А ПОТОМ ПОЕХАЛИ

А что с цифровым пропуском, неужели его и правда проверяют. Графа номер пропуска во всех каршеринговых приложениях высвечивается еще до момента бронирования машины. Ввожу свой рабочий QR-код в надежде, что сработает. Но нет. Приложение выдает ошибку. Звоню в службу поддержки.

- Прежде чем вводить номер цифрового пропуска, необходимо привязать его к госномеру автомобиля, который вы планируете арендовать. Сделать это можно на сайте НеДома.ру, - милым голосом объяснила сотрудница службы поддержки.

Процедура заняла пару минут. И вот я снова вбиваю номер пропуска с уже привязанным к нему госномером каршерингового авто. «Бронирование доступно»: выдает приложение.

Арендовать машину по новым правилам оказалось не сложно. Точное количество тех, кто 25 мая взял машины на пять дней, в столичном Дептрансе обещают опубликовать уже завтра. А пока в поисках реальных пользователей я отправилась на парковку крупного продуктового гипермаркета. Машин с наклейками из 50 припаркованных тут всего две. У одной из них молодая женщина с набитыми покупками пакетами.

- Решились взять? - интересуюсь

- Да и даже на цену не посмотрела. Я и раньше пользовалась. От метро отказалась два года назад. Работаю косметологом и нашу клинику, слава всевышнему, не закрыли. Вот заехала за продуктами, а потом на работу. У меня сегодня вечерняя смена, - рассказал Алена.

Второй обладатель каршерингового авто оказался курьером.

- Задолбался трепать свою машину. Путь она немного отдохнет. Бесплатных 200 км, мне на день едва хватит, - признался курьер Олег.

Я не стала занудствовать и напоминать Олегу, что каршеринг нельзя использовать для коммерческой деятельности. Но это действительно так. Будьте осторожны, за это нарушение можно налететь на крупный штраф от 100 тысяч рублей.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Спрос на длительную аренду в мегаполисе был и будет!»

- В Москве был, есть и будет спрос на длительную аренду. Каршеринговые фирмы и раньше практиковали аренду машин посуточно. Но никогда не раскрывали, каков процент прибыли именно от этого сегмента пользователей. Чаще всего, машины на неделю, две, месяц, берут жители других регионов, которые приезжают в столицу в командировки. Во время пандемии таких тоже немало. И у них точно не возникнет проблем с получением цифрового пропуска для работы, - рассказал «КП» Петр Шкуматов, лидер «Общества Синих Ведерок» - В целом же, спрос на каршеринг по новым правилам будет значительно ниже обычного. Прежде всего из-за того, что многие жители столицы сейчас живут в режиме экономии. Мы прогнозируем падение, по сравнению с докарантинными временами, на 60 процентов. Кроме того, из-за старта аренды снизится количество пользователей такси. По данным таксопарков, сейчас падение выше 70%.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Что нужно знать о работе каршеринга в период самоизоляции?

Минимальный срок аренды автомобиля - 5 дней.

Каршеринг доступен только тем, кто имеет рабочие и служебные пропуска.

Парковка для автомобилей «Московского каршеринга» остаётся бесплатной.

Перед началом аренды нужно обязательно оформить пропуск на машину и указать ее в приложении оператора сервиса, иначе начать поездку не получится.

После каждой аренды автомобиль будет исчезать с карты в приложении оператора, чтоб пройти дезинфекцию

ЦОДД при помощи геолокации и телематического оборудования будет проверять, что после завершения каждой аренды автомобили отправились на мойку.

Требования о минимальном сроке аренды будут контролироваться с помощью Единой навигационной системы Москвы.