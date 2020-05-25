«МКАД – это Москва!»: по незнанию автомобилисты из Подмосковья получают штрафы за отсутствие цифровых пропусков

Режим цифровых пропусков Москва и Подмосковье ввели синхронно. А вот отказаться от системы QR-кодов Московская область решилась раньше столицы. Указом губернатора Московской области они отменены с 23 мая. О том, что касается это только территории Подмосковья, власти много раз предупреждали. Говорили и о том, что для въезда в Москву цифровой код по-прежнему нужен. Но услышали не все.

Всего за два дня жители Подмосковья умудрились нахватать более ста штрафов за движение по территории Москвы без цифрового пропуска. Большинство из них попались на МКАДе.

- Ехал из Домодедово в Лобню. В Москву не заезжал. Объехал ее по МКАДу. В тот же день получил штраф – 5000 рублей. Камера щелкнула меня на московской кольцевой. Не справедливо, ведь в Москву я не заезжал, - пожаловался житель Подмосковья Дмитрий Карпиков.

Дмитрий, как и другие его товарищи по несчастью, видимо, не знает, что МКАД – это территория Москвы.

- Шансов обжаловать такой штраф - нет. МКАД считается частью Москвы. Кроме того, некоторые округа за границей магистрали также входят в состав столицы — например, Зеленоград. А с учетом присоединения части Новой Москвы, территория города проходит теперь существенно дальше пределов трассы, - рассказал «КП» автоюрист Максим Власов.

Было время, когда МКАД действительно считался административной границей города. Но это было давно с 1960 по 1984. Сейчас для въезда на МКАД, нужен цифровой пропуск. Оформить его можно на сайте mos.ru.