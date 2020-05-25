Режим работы МФЦ в Москве: как будут работать госуслуги с 25 мая 2020 года

С 25 мая 2020 года в Москве возобновили работу офисы «Мои документы». Новый режим работы МФЦ - это первое послабление самоизоляции на фоне коронавирусной пандемии. Однако просто так прийти в центр и получить услугу не получится. Для этого нужно сначала записаться онлайн через сайт мэрии mos.ru.

Пока работать начали 88 центров — большинство, но не все доступные в столице офисы.

— Горожане смогут получить 144 услуги в офисах, расположенных в каждом округе столицы. Шесть услуг окажут сотрудники районных отделов МВД. Еще 84 услуги по-прежнему доступны пользователям в электронном виде на порталах mos.ru, gosuslugi.ru и на сайтах других ведомств, — сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

Во всех центрах можно подать документы на оформление водительских прав, паспорта, сделать регистрацию. Если вам нужно поставить на кадастровый учет или зарегистрировать недвижимость за пределами столицы, то нужно поехать в МФЦ Нижегородский и Лефортово. Такие услуги оказывают только там. Не забудьте о предварительной записи.

Здесь опубликованы адреса открытых центров.

Также есть полный список предоставляемых услуг.

Не забудьте, что при посещении общественных мест нужно соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также в офис не пустят внутрь без перчатки и масок. Полиция может оштрафовать за это на сумму до 5000 рублей.

НА ЗАМЕТКУ

Контакты и часы работы

Районные центры «Мои Документы» открыты ежедневно с 08:00 до 20:00. Флагманские офисы с 10:00 до 22:00. На вопросы готовы ответить в справочной службе: +7 (495) 777-77-77.