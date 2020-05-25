В Москве осуждена одна из жен полковника Захарченко

Одна из гражданских жен экс-полковника Захарченко Марина Cемынина снова в центре внимания. Оказывается, еще в 2017 году она своем автомобиле "Порше" подрезала машину центра административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД.

Большую часть ущерба (80 000 рублей) тогда выплатила страховая компания. Семыниной оставалось выплатить порядка 52 000 рублей, но она предпочла уехать из России в США.

МВД обратилось в Замоскворецкий суд столицы, который взыскал с нее оставшуюся сумму.

"Исковые требования ФКУ "Главный центр административно-хозяйственного и транспортного обеспечения МВД России" к Семыниной о взыскании ущерба и возмещении судебных расходов удовлетворить. Взыскать с Семыниной в пользу ФКУ ущерб в размере 52 847 рублей. Взыскать с нее также в бюджет Москвы государственную пошлину в размере 1 785 рублей", - говорится в документе.

Напомним, экс-полковник МВД России Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования и взятках. Год назад он получил 13 лет колонии.

У полковника, его гражданских жен и многочисленных родственников было изъято более 8,5 миллиардов рублей в валюте.