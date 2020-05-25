Влюбленного в Ольгу Бузову террориста арестовали на два месяца

Алексея Барышникова, «прославившегося» на всю страну как влюбленный в Ольгу Бузову террорист, днем в понедельник, 25 мая, доставили в Хамовнический районный суд. На лице медицинская маска, на руках - наручники. Из полицейского бобика конвоиры провели его в здание. Худой как палка мужчина отвернулся от журналистов.

- Зачем вы это сделали?

В ответ-тишина. На аресте Барышникова, которому уже предъявили обвинение по статье «захват заложников», настояло следствие. Биография у него не из лучших. Безработный, ранее судим за угон автомобиля, должен банкам больше миллиона рублей.

В зале суда Барышников был в образе парня с картины «Опять двойка». В глаза судье не смотре и того и гляди был готов разрыдаться.

- Мне 34 года. Родился в Нижневартовске. У меня высшее образование. Я экономист. Окончил питерский филиал института бизнеса и права, - видимо, этим он особенно гордится.

Бесплатный адвокат просил выпустить своего подзащитного под домашний арест. Но суд решил иначе.

- Ближайшие два месяца Алесей Барышников проведет в СИЗО, - сообщили «КП» в пресс-службе Хамовнического районного суда.

Влюбленного в Ольгу Бузову террориста арестовали на два месяцаФото: Анастасия ВАРДАНЯН

Несмотря на то, что само по себе преступление Барышникова кажется безобидным и даже нелепым, светит ему до 20 лет лишения свободы.

Напомним, днем в субботу, 23 мая, безработный в курке курьера ввалился в отделение банка в самом центре Москвы на улице Земляной вал. По словам очевидцев, он сразу заявил, что в рюкзаке бомба и взял в заложники четверых. Позже троих сотрудников банка он отпустил. А вот посетитель банка Федор Пименов был в заложниках до начала штурма. Все это время москвич болтал со странными террористом, который даже и не думал грабить банк. В какой-то момент Федор начал вести трансляцию происходящего на своей странице в социальной сети. На видео как раз и попало признание Алексея в том, что он влюблен в Ольгу Бузову. Певица даже хоте приехать на переговоры. Но СОБР справился без нее.

Свою вину Алексей Барышникв признал в день ареста. Вот только объяснить, зачем все это устроил так и не смог.

- Хотел знать правду о себе, - твердил он на допросе.

Как выяснилось, в Москву из Санкт-Петербурга, где он жил после освобождения из тюрьмы с 2017 года, он приехал в день захвата заложников.

- Действовал спонтанно. Все это придумал за несколько минут. Я хотел увидеть Ольгу Бузову и не знал, как еще можно этого добиться - рассказал Алексей следователям.

На учете в психдиспансере молодой мужчина ранее не стоял. Уже в ближайшее время ему придется протий психиатрическую экспертизу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780780" frameborder="0"></iframe> Штурм банка в прямом эфире «Инстаграма».

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