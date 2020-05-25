«Это не 90-е, это мир неучтенного кэша»: Эксперт рассказал о перестрелке ритуальщиков на юге Москвы

Очевидцы, конечно, в шоке. «Это было реально страшно!» Ну вот сами представите. Воскресенье, вечер, карантин. Люди сидят по домам, никого не трогают. И вдруг за окнами (а живете вы, между прочим, в элитном жилом комплексе) начинают палить. Народ, естественно, похватался за телефоны и принялся снимать из окон. А там таранят друг дружке иномарки крутые мужчины, в воздухе мелькают пистолеты и даже автомат Калашникова. Много выстрелов, крики, кто-то лезет через забор, а в спину ему продолжается пальба (и попадают!). С места прочь рвет «Форд Фокус»…

В ДУХЕ РАННИХ 90-Х

Столичные полицейские продолжают разбираться в деталях странного ЧП на юге Москвы, в районе Орехово-Борисово Южное. Разборки в духе ранних 90-х случились вечером в воскресенье, 24 мая, во дворе ЖК «Ясный» на Каширском шоссе.

Со стороны все это выглядело, как будто в уличном бое схлестнулись две отчаянные банды. Полицейские приехали очень быстро и сумели задержать всех участников «сражения при «Ясном» - девять человек.

Что известно на текущий момент:

- Мужчины, которых полицейские задержали в «Ясном» - уроженцы Оренбурга. Они оказались агентами одной из московских фирм, оказывающей ритуальные услуги.

- Водитель и пассажиры уехавшего с места перестрелки «Форда», которых гаишники остановили через два часа в центре Москвы, чеченцы. Среди них - 25-летний боец ММА Джамбулат Балиев. Еще двое (из пяти) работают охранниками на столичных стройках.

- Есть двое раненых: 38-летний Николай Седов (его забирала приехавшая после звонка очевидцев скорая) и 36-летний Рустам Мусаев (убежал с места перестрелки, сам добрел до ближайшей больницы). У обоих огнестрельные ранения в спину и ноги.

- У задержанных изъяты два травматических пистолета. А вот «автомат Калашникова» пока ищут. Эксперты считают, что это, скорее, был карабин «Сайга» или «Вепрь» (гражданские версии АК, разработанные для охоты на крупного зверя).

- Уголовное дело завели сразу по трем статьям: «покушение на убийство двух и более лиц», «незаконный оборот оружия», «хулиганство, совершенное группой лиц».

Пострадавший в перестрелке Николай С.

ЧЕЧЕНЦЫ ВСЕ ОТРИЦАЮТ

Так из-за чего же был весь сыр-бор?

Источники в правоохранительных органах рассказывают, что причина конфликта - профессиональная. Во всем виноваты деньги. Якобы стрелялись сотрудники разных подразделений одной и той же фирмы.

- Большинство задержанных, чье участие в перестрелке уже подтверждено, дают путанные показания, - рассказывает источник в правоохранительных органах. - Явно что-то не договаривают. Но на данный момент картина такова. Сотрудники ритуальной фирмы, которая имеет филиалы в нескольких субъектах РФ, приехали разбираться с представителями своего московского офиса. Якобы в процессе внутреннего аудита выявили недостачу. Но возвращать деньги те, кого руководство подозревает в присвоении, отказались. Вот они и устроили «войну».

По словам источника, речь идет о сумме в несколько миллионов рублей.

- Какую роль в этом конфликте играли спортивные ребята с Северного Кавказа?

- Предполагается, что они осуществляли силовую поддержку одной из сторон. Сами же чеченцы свою вину не признают. Они уверяют, что их на месте столкновения не было, что они все вместе собрались, чтобы отметить мусульманский праздник Ураза-байрам…

СКОЛЬКО АГЕНТЫ ПЛАТЯТ ЗА ИНФОРМАЦИЮ ОБ УМЕРШИХ?

Лидера профсоюза работников ритуальных услуг Олега Шелягова инцидент на Каширке не очень-то удивил.

- Это история не про то, что «90-е возвращаются». Это о том, что в отраслях, где много неучтенного кэша (наличных, - Авт.), такие разборки никуда и не уходили. Насколько я знаю, - это и в открытых источниках уже есть, - подразделение фирмы не донесло своему руководству некую сумму денег. Те решили их наказать. Это ведь не спонтанный конфликт был. К нему готовились. Ну ведь явно человек, который стрелял из «Сайги», не просто так приехал сюда с оружием, да?

- Если речь идет о воровстве денег из кассы фирмы, почему не написали заявление в полицию?

- А что они скажут в полиции? Мол, мы столько-то денег принимает без чеков, столько-то денег платим взятками полиции и медикам за информацию об умерших… А эти негодяи украли у нас эти деньги?

По словам Олега Шелягова, за информацию об только что скончавшемся человеке «черные агенты-ритуальщики» платят сотрудникам полиции или медикам от 10-20 тысяч рублей.

- А теперь представьте, что нужно сделать, чтобы «ошкурить» заказчика по полной - отбить свои расходы на взятки и с избытком заработать? Какие цены они должны называть людям? Четких прайсов у таких «сереньких» фирм часто даже нет. Агент купил свежую информацию, приезжает в квартиру, где, скажем, всего полчаса назад скончался человек и начинает раскручивать его родственников. Они неплохие психологи. Цены называют, мгновенно оценивая мебель и одежду родных усопшего. Я не утрирую: некоторые услуги они могут продавать раз в 10 дороже их реальной рыночной стоимости. Вот и представьте, какие деньги тут крутятся… Я не скажу, что весь рынок ритуальных услуг такой. Нет, есть много совершенно белых фирм. Но там, где черный кэш, иногда вот такая плесень всплывает.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780929" frameborder="0"></iframe> Следы от пуль на месте перестрелки.

ПО ТЕМЕ

Очевидцы стрельбы в ЖК "Ясный" : "90-е вернулись, у них был автомат Калашникова"

Троих злоумышленников задержали, по предварительным данным, есть пострадавший (подробности)

"Сливал списки умерших": стрельба в Москве может быть связана с похоронным бизнесом

Задержаны восемь человек, но свою причастность никто не признает (подробности)