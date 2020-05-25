"Я пришлю друзьям ее уши и пальцы": опубликована переписка убийцы кубинки с ее подругой

Вчера полиция безуспешно пыталась несколько часов спасти 22-летнию девушку с Кубы, которую неизвестный преступник держал в заложниках в одной из квартир на западе Москвы. Обнаженное тело девушки чуть позже нашли прохожие рядом с мусорным контейнером на Кастанаевской улице.

Сегодня была опубликована переписка убийцы кубинки с ее подругой, которая пыталась спасти жертву трагедии. Переговоры с преступником велись с телефона погибшей девушки в чате в мессенджера WhatsApp на испанском языке, «Комсомольская правда» публикует переводы страшной переписки.

В сообщениях преступник требует от подруги убитой Лоурен немедленного перевода деженых средств в размере 30 тысяч рублей. Подруга заложница настаивает, что сначала хочет убедиться в том, что кубинка жива и требует прислать ей видео или аудиозапись, но после угроз преступника соглашается перевести ему 10 тысяч рублей, так как у «нелегально работающих в Москве кубинцев совсем нет средств».

- Я отправлю остальные 20 тысяч только когда увижу, что с ней все хорошо и она в такси, - пишет подруга Лоурен.

Вымогатель не соглашается и сначала угрожает, что отправит девушку на Кавказ, «где она будет обслуживать пастухов», а потом утверждает, что позовет «докторов», которые «посмотрят на внутренние органы Лоурен». Кроме того, преступник обещает прислать друзьям кубинки ее уши и пальцы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе расследования трагедии правоохранители выяснили, что 22-летняя гражданка Куба занималась в российской столицу проституцией. Во вторник, 19 мая, Лоурен поступил очередной заказ, она отправилась в назначенное место и пропала. Все эти дни, как оказалось, девушка была в заложниках в одной из квартир на Кастанаевской улице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/780955" frameborder="0"></iframe> Место, где нашли тело гражданки Кубы.

ПО ТЕМЕ

«Не будет денег - порежем на куски!»: стали известны подробности похищения и убийства 22-летней девушки с Кубы

Тело погибшей нашли в Москве рядом с мусорным контейнером (подробности)

«Мне срочно нужны 30 тысяч»: Кубинка, чье тело нашли в Москве возле мусорного бака, перед смертью отправила странное сообщение

Подруга рассказала о странном поведении девушки (подробности)