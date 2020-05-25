2020-05-25T18:33:12+03:00
Общество

Первый день работы МФЦ в Москве: Некоторые посетители пришли без записи, на улице образовались очереди

Сотрудники офисов «Мои документы» напоминают, что приём только после регистрации на сайте
Андрей АБРАМОВ
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В угоду безопасности на место перед кабинками специалистов пришлось вернуть защитные стеклаВ угоду безопасности на место перед кабинками специалистов пришлось вернуть защитные стеклаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Снятие ковидных ограничений мэрия начала с каршеринга и многофункциональных центров. С утра 25 мая в Сети полетели ролики: столпотворения перед офисами, где в кучу смешались люди в масках и их документы. Про социальную дистанцию вмиг забываешь, если дело доходит до беспощадной российской очереди.

— Многие услышали, что МФЦ открывается, пришли без предварительной записи. Без нее услуги мы не оказываем, — рассказала kp.ru руководитель Центра госуслуг районов Нагорный и Нагатино-Садовники Надежда Некрасова.

Так и получились очереди: одни пришли «только спросить», другие ко времени, третьи не знали про запись. Но посетителей в МФЦ не бросили. Специалисты на входе помогли людям записаться через их же смартфоны. Некоторые успели попасть в этот же день, остальные получили место в графике на ближайшую неделю. На получение услуги отводится 15 или 45 минут.

Перед тем как идти, проверьте, нельзя ли получить услугу в электронном виде Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед тем как идти, проверьте, нельзя ли получить услугу в электронном видеФото: Михаил ФРОЛОВ

ВСЕХ СОТРУДНИКОВ ПРОТЕСТИРОВАЛИ НА КОРОНАВИРУС

Руководители МФЦ кроме масок носят еще и прозрачные пластиковые экраны. Такие же у сотрудниц, которые встречают посетителей на входе. В угоду безопасности на место перед кабинками специалистов пришлось вернуть защитные стекла. Раньше их убирали, дабы по заветам, спущенным свыше, быть ближе к народу. Теперь дистанцию вновь пришлось нарастить.

Пока была всеобщая самоизоляция, часть сотрудников МФЦ все равно приходила на работу. Обрабатывали поступившие от горожан документы. На прошлой неделе объявили о старте приема. Все клерки «Моих документов» отправились сдавать тесты на коронавирус. На работу вышли лишь те, кому пришел отрицательный результат.

— Также дома остались специалисты с хроническими заболеваниями и один сотрудник — ему 65+. Все остальные вышли на работу. Никто не сказал, что боится и не будет выходить, — рассказывает руководитель Надежда Некрасова.

Сотрудникам каждые четыре часа измеряют температуру Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудникам каждые четыре часа измеряют температуруФото: Михаил ФРОЛОВ

МАСКИ С ГАЗИРОВКОЙ

Без маски и перчаток вход заказан. Но в автоматах с чипсами и газировкой при МФЦ можно купить готовый набор — 60 рублей. Сотрудники шепнули, что если придет пожилой человек без средств защиты, ему выдадут бесплатный набор для посещения.

Сотрудникам каждые четыре часа измеряют температуру. Делает это специалист по здоровому образу жизни. Есть в МФЦ и такая должность. Раз в два часа поверхности в офисе протирают моющим средством. А после каждого посетителя столик для документов и ручку протирают спиртовой салфеткой.

Самой популярной услугой в первый день работы офисов стало получение сертификатов на маткапитал. Его можно взять лишь в бумажном виде.

— Без номера сертификата родители не могут оформить президентскую выплату в 10 тысяч рублей на ребенка, — объяснила руководитель.

Руководители МФЦ кроме масок носят еще и прозрачные пластиковые экраны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Руководители МФЦ кроме масок носят еще и прозрачные пластиковые экраныФото: Михаил ФРОЛОВ

НА ЗАМЕТКУ

Перед тем как идти, проверьте, нельзя ли получить услугу в электронном виде. Сделать это можно на сайте md.mos.ru. А если все-таки собрались в МФЦ, то через раздел «Услуги» в личном кабинете на mos.ru оформите запись и приходите ко времени. Иначе придется ожидать на улице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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