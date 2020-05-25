Переживал за родных: Москвич с коронавирусом сбежал в хостел и заразил двоих постояльцев

О том что болен коронавирусом, Валентин* хорошо знал. Неделю мужчина провел в больнице. Серьезных симптомов не было, и тогда медики отправили его долечиваться домой. Вот только Валя вместо того, чтобы болеть по месту регистрации, отправился в хостел в районе Кузьминки.

- При заселении он скрыл от администрации, что болен коронавирусом, - сообщили "Комсомольской правде" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Правда вскрылась, когда больного пришёл навестить терапевт из поликлиники. Пропавшего объявили в розыск. Нашли через пару дней, но к тому времени он уже успел заразить двоих постояльцев хостела. Саму гостиницу закрыли на карантин.

- По результатам анализов заболевание диагностировано у двух постояльцев, контактировавших с мужчиной, - сообщили в Генпрокуратуре.

Против москвича возбудили уголовное дело. За нарушение санитарно-эпидемических правил ему грозит до семи лет лишения свободы. Сейчас мужчину долечивают в обсервации. В свое оправдание он заявил, что не мог вернуться домой, так как боялся заразить родных. А вот посторонних людей ему, видимо, было не жаль.

Сразу после выздоровления ему предъявят обвинение.

*Имя изменено