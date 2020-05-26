Евдокия Лучезарнова: «Аномалия активизирует мозг»

Научившись отличать аномалию гениев от аномалии примитивизма, вы поймёте, как поступать с аномальной зоной – постараться её устранить или использовать во благо.

Писатель и философ, автор науки ритмологии Евдокия Лучезарнова рассказала нашему корреспонденту о природе аномалий и пояснила, как работать с аномальными зонами с помощью ритмомер.

– Как аномальные зоны, существующие во времени и пространстве, могут влиять на сознание и развитие человека?

– В первую очередь, важно понимать: аномалия — это не негатив, аномалия – это то, что подходит одним и не подходит другим. Например, существует человек среднего образца, у которого есть какие-то нормы, и есть то, что выходит за общие нормы. Соответственно, может быть аномалия гениев или героев, а также – аномалия примитивизма.

Сама по себе аномальная зона для кого-то – огромное благо. Но для тех, кто не может её выдержать, для людей средней нормы, она переходит в негатив. Поэтому, прежде всего, надо разделять аномалию и негатив. С помощью моих ритмов можно как устранять аномальную зону, так и менять её либо использовать в нужный момент – если это потребуется для развития. Ведь аномалия активизирует мозг. Для творчества очень полезно ставить какую-то площадку прямо на аномальной зоне, чтобы, допустим, написать хороший сценарий или снять талантливый репортаж.

– Где возникают эти аномалии – в нашем сознании, в окружающем пространстве?

– Аномалии не возникают, они всегда существуют во времени. У мира, в котором мы живём, есть «пред» и есть «после» — то, что является причинно-следственным законом. Эти два интервала времени каждый может использовать, чтобы выстраивать свою судьбу, как ему захочется.

Люди, которые сейчас существуют на этой планете, тоже делятся на две категории. Люди «до» — те, что предчувствуют события. Люди «после» — сильны задним умом: когда всё уже произошло, они начинают «доанализировать».

Я предлагаю метод коррекции с использованием сразу двух интервалов времени - «до» и «после», этот метод ранее никем никогда не использовался. Когда мы выходим во время, мы получаем возможности творца. Уже до прихода в этот мир у каждого человека есть определённая цель. Во время нахождения в данном мире эта цель растворяется в череде мелочей, становится невидимой. Но когда вы входите в живое время, всё вспоминается: вы точно знаете, зачем пришли в этот мир, и знаете, когда, куда и зачем вы из него уйдёте. А если вы знаете это, жизнь обретает смысл, и всё в ней налаживается. Ваши желания естественным образом материализуются, отражая ваш внутренний настрой, согласовываясь с ним.

– Приведите примеры из практики.

– Для устранения негатива и разрушающих аномалий я выпустила серию книг с общим названием «Ритмомеры», каждая книга помогает справиться одной из проблем: месть, обида, страх, предательство и т.д. В этих же книгах опубликованы рассказы людей, которые воспользовались моей методикой и убрали из своей жизни те или иные аномальные зоны. Познакомиться с ритмомерами можно на сайте живаякнига.рф.

– Но как люди могут использовать аномалии себе во благо?

– К примеру, болезнь – это, по сути, аномалия. Но для некоторых субъектов болезнь является стимулом к совершенствованию. Может быть, они никогда не задумывались о жизни, а когда заболели, задумались о смысле, о цели своего существования. То, что считается плохим, не может быть абсолютно плохим, если оно существует в разумной Вселенной.

Ритмология помогает человеку использовать аномалию во благо. С помощью неё можно избавиться от страхов и обид, от глупости и грубости, от «вредных» аномальных зон и так далее – от всего того, что мешает жить и управлять этим миром. То есть вы будете постепенно устранять в себе проблемы, которые отнимают драгоценное время вашей жизни. Тогда вы сможете самостоятельно строить свою жизнь согласно своим желаниям.