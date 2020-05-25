Бесплатная помощь в дни коронавируса в Москве: Пенсионерам - доставка лекарств, безработным - пособие, желающим - психолог

С первых дней коронавируса в столице открылись специальные сервисы для тех, кому нужна помощь. В первую очередь это касается пожилых людей, безработных, тех, у кого свой бизнес. На поддержку могут рассчитывать и другие горожане. Рассказываем, какие проблемы и где помогут решить.

ДЛЯ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ

1. Горячая линия по коронавирусу - (495) 870-45-09 (ежедневно, с 8.00 до 21.00). Здесь операторы:

- уточнят любую информацию об опасной инфекции;

- помогут с доставкой продуктов и лекарств - только пенсионерам и жителям с хроническими болезнями;

- примут заявку, если вам не оказали медицинскую помощь.

2. Службы психологической поддержки:

- (495) 150-54-45 (ежедневно, с 9.00 до 20.00);

- кол-центр - (495) 870-45-09 (круглосуточно);

- 051 (со стационарного телефона), (495) 051 (с мобильного) - оба номера круглосуточно;

- бесплатная консультация в чате, на площадках Skype и ZOOM. Расписание - на официальном сайте Московской службы психологической помощи msph.ru и в социальных сетях;

- для тех, кто столкнулся с домашним насилием - телефон доверия Центра экстренной психологической помощи МЧС - (495)989-50-50 (круглосуточно). Все звонки анонимны и бесплатны.

3. Справочные службы правительства Москвы для вопросов:

- о цифровых пропусках - (495) 777-77-77 (ежедневно, с 9.00 до 20.00);

- о продлении проездных билетов - (495) 539-54-54 и 3210 (с мобильного устройства);

- о работе мобильного приложения "Социальный мониторинг" - (495) 870-72-96 (ежедневно, с 9.00 до 20.00, кроме праздничных дней).

ДЛЯ ТЕХ, КТО ОСТАЛСЯ БЕЗ РАБОТЫ

- признание безработным и оформление пособия - через сайт «Моя работа» (czn.mos.ru);

- помощь в поиске вакансии - на личном приеме в 35 центрах госуслуг «Мои документы» по предварительной записи (список адресов МФЦ);

- консультации в контакт-центре «Моя работа» - (495) 705-75-75 (понедельник - пятница с 9.00 - 20.00).

ДЛЯ БИЗНЕСА

- оформление субсидии из городского бюджета - (499) 961-01-20 (понедельник - пятница с 9.00 до 18.00);

- бесплатная консультация по правовым вопросам ведения бизнеса и психологическая поддержка - (495) 276-24-17 (понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 16.45);

- выбор необходимой помощи через онлайн-форму на сайте «Центра поддержки экономики Москвы»;

- информация через официальный телеграм-канал «Субсидии московским предпринимателям» @subsidii_msk с мобильных устройств.