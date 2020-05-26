Лето ушло на карантин. Синоптики рассказали о погоде в Москве в июне 2020

В мае весеннее тепло как будто ушло на самоизоляцию, заставив москвичей мерзнуть и мокнуть. До лета считанные дни, когда ждать солнца и жары?

Прогнозами синоптиков с “КП” поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Потепление жители столицы и Подмосковья уже заметили, в понедельник и вторник днем +17...+19 градусов – по сравнению с прошлой неделей хорошо, согласитесь. Сменился тип атмосферной циркуляции в Европейской части России. Господство арктического воздуха прекратилось. Циклоны теперь будут приходить не с севера, как почти весь май, а с юга. Поэтому станет теплее. Хотя по-прежнему с дождями.

Вот какую погоду обещает Гидрометцентр России в ближайшие дни:

В среду, 27 мая, +17...+19 градусов, облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь. Дожди будут моросящие, не ливни, уточняет Татьяна Позднякова.

В четверг, 28 мая, +20...+22, облачно, с прояснениями, в некоторых районах короткие локальные дожди.

В пятницу, 29 мая, южный циклон затянет небо тучами, дожди зарядят уже серьезные, особенно ночью, выпадет 5 – 10 мм осадков. Но тепло, днем +20...+22 градуса.

В субботу, 30 мая, распогодится до +24 градусов, при этом без небольших дождей все же не обойдется.

В воскресенье, 31 мая, пасмурно, с небольшим дождем, +14...+19 градусов.

В понедельник, 1 июня, наконец-то сухо и солнечно, днем +14...+19.

- Первая декада июня будет нежаркой, преобладающая температура +13...+18 градусов, и с дождями, - не особо радует прогнозом Татьяна Позднякова. - Начиная со второй декады июня установится летнее тепло, +20...+25 градусов.