2020-05-26T14:31:47+03:00
Общество

Лето ушло на карантин. Синоптики рассказали о погоде в Москве в июне 2020

Потепление придет в столицу еще не скоро
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
Синоптики обещают пасмурный и дождливый конец весны в столичном регионе.Синоптики обещают пасмурный и дождливый конец весны в столичном регионе.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

В мае весеннее тепло как будто ушло на самоизоляцию, заставив москвичей мерзнуть и мокнуть. До лета считанные дни, когда ждать солнца и жары?

Прогнозами синоптиков с “КП” поделилась главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова:

- Потепление жители столицы и Подмосковья уже заметили, в понедельник и вторник днем +17...+19 градусов – по сравнению с прошлой неделей хорошо, согласитесь. Сменился тип атмосферной циркуляции в Европейской части России. Господство арктического воздуха прекратилось. Циклоны теперь будут приходить не с севера, как почти весь май, а с юга. Поэтому станет теплее. Хотя по-прежнему с дождями.

Вот какую погоду обещает Гидрометцентр России в ближайшие дни:

В среду, 27 мая, +17...+19 градусов, облачно, с прояснениями, местами кратковременный дождь. Дожди будут моросящие, не ливни, уточняет Татьяна Позднякова.

В четверг, 28 мая, +20...+22, облачно, с прояснениями, в некоторых районах короткие локальные дожди.

В пятницу, 29 мая, южный циклон затянет небо тучами, дожди зарядят уже серьезные, особенно ночью, выпадет 5 – 10 мм осадков. Но тепло, днем +20...+22 градуса.

В субботу, 30 мая, распогодится до +24 градусов, при этом без небольших дождей все же не обойдется.

В воскресенье, 31 мая, пасмурно, с небольшим дождем, +14...+19 градусов.

В понедельник, 1 июня, наконец-то сухо и солнечно, днем +14...+19.

- Первая декада июня будет нежаркой, преобладающая температура +13...+18 градусов, и с дождями, - не особо радует прогнозом Татьяна Позднякова. - Начиная со второй декады июня установится летнее тепло, +20...+25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«У него была возможность лечиться за границей»: откровенное интервью жены онколога Андрея Павленко, умершего от рака желудка
Анна Гегечкори рассказала «Комсомолке», как Андрей Павленко прощался с детьми и почему спустя почти полгода переживать его смерть стало только тяжелее [фото, видео]
Новости 24
На станциях МЦД установили около сотни санитайзеров для пассажиров
Волонтерам снова разрешили посещать приюты для животных
Москвичи стали в три раза реже разводиться из-за пандемии
Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься
Городские парки приготовили онлайн-тренировки для москвичей
Власти: Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательством
Возьми заболевание под контроль
Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома
В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные