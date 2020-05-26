Медики в Москве получают надбавки за борьбу с коронавирусом

По всей стране медицинские работники, спасающие пациентов с COVID-19, получают надбавки к зарплате за риск и напряжённую работу. Им полагаются федеральные выплаты. В Москве к ним добавляются ещё и достойные региональные суммы.

«Большое спасибо всем, кто состоит на передовой борьбы с коронавирусом. Врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу. Низкий поклон от всех горожан за ваш труд», - написал мэр Сергей Собянин на своей странице в Твиттере.

Столица делает все возможное для поддержки и деньгами, и добрыми делами тех, кто борется с опасной инфекцией. Медработникам выдают защитные костюмы, постоянно тестируют на коронавирус, привозят питание.

«Выплаты поддерживают медиков, позволяют чувствовать себя спокойнее и увереннее, - сказал Никита Матюшков, заведующий отделением реанимации № 4 городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. - Это, безусловно, мотивирует. Но в первую очередь медики работают с пациентами с коронавирусной инфекцией по личной инициативе».

СТУДЕНТЫ УХОДЯТ В ДОБРОВОЛЬЦЫ

В помощь врачам, медсёстрам и лаборантам вызвались и добровольцы. Среди них - студенты-медики. Более двух тысяч студентов медвузов работают с пациентами с COVID-19. Таких помощников из учащихся вузов отбирают строго по их желанию. При этом они получают положенные федеральные и региональные выплаты.

«Молодые специалисты, студенты-медики, не остаются в стороне и активно присоединяются к старшим коллегам, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. - Каждый день к нам поступает большое количество заявлений именно на трудоустройство. Помимо денежных выплат, привлеченные в стационары специалисты наравне с уже работающими московскими врачами обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой рядом с работой».

Большинство студентов - 1140 человек - устроились по соглашению в медучреждениях в качестве среднего медперсонала. С учетом надбавок за работу с коронавирусными больными они получают 175 тысяч рублей. А некоторые заключили договоры на практику с зарплатой 70 тысяч рублей. Сюда входит сокращенная смена по шесть часов в день. Обычно практика бывает обязательной и неоплачиваемой. Студенты работают, например, в Склифе, больнице № 52, медицинском комплексе в Коммунарке.

В ГОСТИНИЦЕ, КАК ДОМА

Более 15 тысяч медицинских работников коронавирусных стационаров смогут во время пандемии бесплатно жить в столичных гостиницах. Им не придётся подвергать риску здоровье своих близких. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить программу расселения медработников в отелях города. С апреля временное жильё уже получили более 7,5 тысяч врачей и медсестёр. Им полагается завтрак и ужин с бесконтактной доставкой до номеров, стирка личных вещей и другие сервисы. Каждый медик живет один. В отелях постоянно проводится кварцевание и дезинфекция поверхностей в номерах и местах общего пользования.

«Для людей, у которых семьи, это стало дополнительной поддержкой, - говорит Юлия Кириченко, заведующая приемным отделением городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. - Это стало еще и вознаграждением или бонусом за трудности, так как мы уже длительное время не видим свои семьи, детей, родителей».

КОНКРЕТНО

Эти ежемесячные региональные выплаты положены в столице

В стационарах:

• врачам – 70 тыс. руб. (плюс федеральные 80 тыс. руб.);

• среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. руб. (плюс федеральные 50 тыс. руб.);

• младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) – 30 тыс. руб. (плюс федеральные 25 тыс. руб.).

В амбулаторных КТ-центрах и при наблюдении за пациентами на дому:

• врачам – 70 тыс. руб.;

• среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. руб.

В службе скорой и неотложной помощи:

• врачам - 50 тыс. руб. (плюс федеральные 50 тыс. руб.);

• среднему медицинскому персоналу - 30 тыс. руб. (плюс федеральные 25 тыс. руб.).

ЧТО ЕЩЁ

- расширение списка отелей, бесплатно расселяющих врачей, с 40 до 50 адресов;

- помощь волонтеров в медучреждениях для больных коронавирусом;

- бесплатная парковка и услуги такси для врачей (сервис "Яндекс такси").

ЦИФРА

Более 43,7 тыс. сотрудникам медицинских учреждений Москвы выплачены надбавки за апрель 2020 года на сумму почти 2 миллиарда рублей.