Медики в Москве получают надбавки за борьбу с коронавирусом
По всей стране медицинские работники, спасающие пациентов с COVID-19, получают надбавки к зарплате за риск и напряжённую работу. Им полагаются федеральные выплаты. В Москве к ним добавляются ещё и достойные региональные суммы.
«Большое спасибо всем, кто состоит на передовой борьбы с коронавирусом. Врачам, медсестрам, младшему медицинскому персоналу. Низкий поклон от всех горожан за ваш труд», - написал мэр Сергей Собянин на своей странице в Твиттере.
Столица делает все возможное для поддержки и деньгами, и добрыми делами тех, кто борется с опасной инфекцией. Медработникам выдают защитные костюмы, постоянно тестируют на коронавирус, привозят питание.
«Выплаты поддерживают медиков, позволяют чувствовать себя спокойнее и увереннее, - сказал Никита Матюшков, заведующий отделением реанимации № 4 городской клинической больницы № 40 в Коммунарке. - Это, безусловно, мотивирует. Но в первую очередь медики работают с пациентами с коронавирусной инфекцией по личной инициативе».
СТУДЕНТЫ УХОДЯТ В ДОБРОВОЛЬЦЫ
В помощь врачам, медсёстрам и лаборантам вызвались и добровольцы. Среди них - студенты-медики. Более двух тысяч студентов медвузов работают с пациентами с COVID-19. Таких помощников из учащихся вузов отбирают строго по их желанию. При этом они получают положенные федеральные и региональные выплаты.
«Молодые специалисты, студенты-медики, не остаются в стороне и активно присоединяются к старшим коллегам, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития. - Каждый день к нам поступает большое количество заявлений именно на трудоустройство. Помимо денежных выплат, привлеченные в стационары специалисты наравне с уже работающими московскими врачами обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием и парковкой рядом с работой».
Большинство студентов - 1140 человек - устроились по соглашению в медучреждениях в качестве среднего медперсонала. С учетом надбавок за работу с коронавирусными больными они получают 175 тысяч рублей. А некоторые заключили договоры на практику с зарплатой 70 тысяч рублей. Сюда входит сокращенная смена по шесть часов в день. Обычно практика бывает обязательной и неоплачиваемой. Студенты работают, например, в Склифе, больнице № 52, медицинском комплексе в Коммунарке.
В ГОСТИНИЦЕ, КАК ДОМА
Более 15 тысяч медицинских работников коронавирусных стационаров смогут во время пандемии бесплатно жить в столичных гостиницах. Им не придётся подвергать риску здоровье своих близких. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение расширить программу расселения медработников в отелях города. С апреля временное жильё уже получили более 7,5 тысяч врачей и медсестёр. Им полагается завтрак и ужин с бесконтактной доставкой до номеров, стирка личных вещей и другие сервисы. Каждый медик живет один. В отелях постоянно проводится кварцевание и дезинфекция поверхностей в номерах и местах общего пользования.
«Для людей, у которых семьи, это стало дополнительной поддержкой, - говорит Юлия Кириченко, заведующая приемным отделением городской клинической больницы имени С. И. Спасокукоцкого. - Это стало еще и вознаграждением или бонусом за трудности, так как мы уже длительное время не видим свои семьи, детей, родителей».
КОНКРЕТНО
Эти ежемесячные региональные выплаты положены в столице
В стационарах:
• врачам – 70 тыс. руб. (плюс федеральные 80 тыс. руб.);
• среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. руб. (плюс федеральные 50 тыс. руб.);
• младшему медицинскому персоналу (прочему персоналу) – 30 тыс. руб. (плюс федеральные 25 тыс. руб.).
В амбулаторных КТ-центрах и при наблюдении за пациентами на дому:
• врачам – 70 тыс. руб.;
• среднему медицинскому персоналу - 50 тыс. руб.
В службе скорой и неотложной помощи:
• врачам - 50 тыс. руб. (плюс федеральные 50 тыс. руб.);
• среднему медицинскому персоналу - 30 тыс. руб. (плюс федеральные 25 тыс. руб.).
ЧТО ЕЩЁ
- расширение списка отелей, бесплатно расселяющих врачей, с 40 до 50 адресов;
- помощь волонтеров в медучреждениях для больных коронавирусом;
- бесплатная парковка и услуги такси для врачей (сервис "Яндекс такси").
ЦИФРА
Более 43,7 тыс. сотрудникам медицинских учреждений Москвы выплачены надбавки за апрель 2020 года на сумму почти 2 миллиарда рублей.