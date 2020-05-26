Мэрия Москвы объявила о льготах для частных клиник и киосков прессы

26 мая мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о новых мерах поддержки предпринимателей на фоне пандемии коронавируса. Бизнес играет важную роль не только в мирной жизни, но и в эпоху всеобщей самоизоляции. Промышленности удалось нарастить объемы выпуска санитайзеров и средств защиты. Некоторые производства освоили технологию с нуля. Никуда не ушли и повседневные услуги, которые обрели новую форму за счет служб доставки.

— Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса – хорошие перспективы. Это – не просто слова. Мы видим, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы, — написал глава города.

Мэр сообщил о принятии мер поддержки предпринимателей еще нескольких отраслей. «Комсомольская правда» приводит текст Сергея Собянина.

ЧАСТНЫЕ МЕДКЛИНИКИ

В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу.

Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года

КИОСКИ «ПЕЧАТЬ»

Режим самоизоляции лишил киоски «Печать» самых верных клиентов – пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки. Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции.

Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца – с 1 апреля по 30 июня.

ИННОВАТОРАМ

Ключевая проблема многих малых инновационных фирм – как доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции.

Чтобы облегчить решение этой задачи, Правительство Москвы запускает программу пилотных тестирований.

Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях.

А специализированное Агентство инноваций города Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования.

Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow.

Напомним, с конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции. Работа большинства предприятий была остановлена за исключением важных для функционирования города отраслей. Наиболее серьезно от этого пострадала сфера услуг: в Москве нельзя подстричься, посетить кафе или непродовольственный магазин.

С 12 мая в столице возобновили работу стройки и промышленные предприятия. К работе вернулись около миллиона человек. Однако действие режима повышенной готовности, в рамках которого и было объявлено о самоизоляции, не снят. Выходить из дома можно лишь в магазин, аптеку, для поездки в больницу или на работу, а также выгула домашних животных не далее чем в 100 метрах от дома.

КСТАТИ

Как поддерживают московский бизнес

Ранее Правительство города приняло три пакета мер поддержки. Общая стоимость оценивается 85 млрд рублей. Сферы услуг развлечений и образования получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и прочих обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек.

По программе льготного рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8% ставки) малого и среднего бизнеса выданы первые кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Для бизнеса, реализующего программы развития, запустили 13 субсидий на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Документы для получения льготы готовят свыше 3,2 тысяч предпринимателей.