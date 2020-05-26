2020-05-26T21:40:06+03:00
Общество

Мэрия Москвы объявила о льготах для частных клиник и киосков прессы

Новые меры поддержки бизнеса в условиях пандемии анонсировал Сергей Собянин
Андрей АБРАМОВ
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Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, принято решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяцаЧтобы поддержать распространителей печатных изданий, принято решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяцаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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26 мая мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге объявил о новых мерах поддержки предпринимателей на фоне пандемии коронавируса. Бизнес играет важную роль не только в мирной жизни, но и в эпоху всеобщей самоизоляции. Промышленности удалось нарастить объемы выпуска санитайзеров и средств защиты. Некоторые производства освоили технологию с нуля. Никуда не ушли и повседневные услуги, которые обрели новую форму за счет служб доставки.

— Сегодня можно услышать рассуждения на тему, есть ли будущее у бизнеса Москвы. Конечно, в условиях пандемии потери неизбежны. Но я уверен, что впереди у московского бизнеса – хорошие перспективы. Это – не просто слова. Мы видим, что в первую же неделю после отмены ограничений на деятельность промышленности к работе вернулось свыше 90% простаивавших предприятий Москвы, — написал глава города.

Мэр сообщил о принятии мер поддержки предпринимателей еще нескольких отраслей. «Комсомольская правда» приводит текст Сергея Собянина.

ЧАСТНЫЕ МЕДКЛИНИКИ

В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены частные медицинские клиники, которые столкнулись с существенным снижением количества пациентов. Многие люди в нынешних условиях откладывают плановые визиты к врачу.

Чтобы поддержать частную медицину, мы приняли решение продлить до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 года по налогу на имущество и земельному налогу.

Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы, будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020 года до окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020 года

КИОСКИ «ПЕЧАТЬ»

Режим самоизоляции лишил киоски «Печать» самых верных клиентов – пожилых людей, многие из которых покупали любимую газету во время традиционной ежедневной прогулки. Исчезли туристы, в разы сократилось количество пассажиров наземного транспорта и метро, а значит катастрофически сократились продажи печатной продукции.

Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, мы приняли решение освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности на три месяца – с 1 апреля по 30 июня.

ИННОВАТОРАМ

Ключевая проблема многих малых инновационных фирм – как доказать потенциальным заказчикам полезные свойства новой продукции.

Чтобы облегчить решение этой задачи, Правительство Москвы запускает программу пилотных тестирований.

Несколько десятков московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или максимально близких к ним условиях.

А специализированное Агентство инноваций города Москвы станет посредником, который сведет между собой инновационные компании и площадки для пилотного тестирования.

Подать заявку на участие в пилотном тестировании можно будет на сайте i.moscow.

Напомним, с конца марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции. Работа большинства предприятий была остановлена за исключением важных для функционирования города отраслей. Наиболее серьезно от этого пострадала сфера услуг: в Москве нельзя подстричься, посетить кафе или непродовольственный магазин.

С 12 мая в столице возобновили работу стройки и промышленные предприятия. К работе вернулись около миллиона человек. Однако действие режима повышенной готовности, в рамках которого и было объявлено о самоизоляции, не снят. Выходить из дома можно лишь в магазин, аптеку, для поездки в больницу или на работу, а также выгула домашних животных не далее чем в 100 метрах от дома.

КСТАТИ

Как поддерживают московский бизнес

Ранее Правительство города приняло три пакета мер поддержки. Общая стоимость оценивается 85 млрд рублей. Сферы услуг развлечений и образования получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и прочих обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже воспользовались 34,8 тысяч организаций, в которых работают свыше 750 тысяч человек.

По программе льготного рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8% ставки) малого и среднего бизнеса выданы первые кредиты на общую сумму 2,4 млрд рублей.

Для бизнеса, реализующего программы развития, запустили 13 субсидий на приобретение оборудования, инжиниринг, продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Документы для получения льготы готовят свыше 3,2 тысяч предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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