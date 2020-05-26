В Подмосковье нарушителей режима самоизоляции отправляют грузчиками и дворниками в больницы

Парень в модной черной маске сгребает граблями на лужайке только что скошенную траву. Как набирается приличная кучка, подгоняет тележку, грузит и катит ее к большому контейнеру. Это все происходит на территории больниц в Химках. А парень - на какое-то время что-то вместо местного дворника.

- Мы не подумали, что все так получится, - бурчит.

25-летний Михаил несколько дней назад через чат пригласил несколько своих друзей на кальянную «вечеринку» - сели у машины на парковке около местного торгового центра, разожгли угли и давай дымить. Кто-то увидел и вызвал полицию. Друзья отделались 4-тысячными штрафами, а вот Миша наказан 30 часами обязательных работ. Будет трудиться в местной больнице.

В Московской области так начали наказывать людей, которые во время коронавирусного карантина организовывают различные массовые мероприятия.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ?

- 3 мая губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» выступил с довольно эмоциональной речью по поводу любителей шашлыков, которые несмотря на все запреты выходят на прогулки: «Пусть ребята, у которых избыточное количество энергии, обращаются к нам! Мы отправим их работать на скорую помощь, транспортировать больных в стационары».

- В КоАП такой вид наказаний имеется: обязательные работы. До 100 часов.

- На прошлой неделе суды в разных городских округах Московской области начали наказывать обязательными работами организаторов массовых мероприятий.

«ВОЛОНТЕРАМ МЫ ВСЕГДА РАДЫ»

Гражданин Киргизии Дониербек Одилов теперь разгружает медикаменты, которые каждый день подвозят в Красногорскую городскую больницу. Ему тоже «выписали» 30 часов обязательных работ. Мигрант решил устроить коллективную тренировку во дворе жилого дома - пришел на спортивную площадку, сорвал красно-белые ленты и позвал друзей-товарищей заниматься на турниках.

- Я не знал, что так нельзя, - пытается оправдываться парень.

На работу не жалуется. Он и так грузчиком работает, в магазине. Теперь, говорит, ему бы побыстрее отработать весь срок обязательных работ - на работе долго ждать не будут. Поэтому он готов каждый день сколько нужно таскать эти коробки с лекарствами.

- На протяжении последних двух месяцев нам тотально не хватает рук, - рассказывают в администрации больницы. - Так что помощи таких вот «волонтеров» всегда будем рады, всегда найдем им применение.

СТРИТРЕЙСЕРЫ - В ПЕРВЫХ РЯДАХ

А вот в Солнечногорске отожгли стритрейсеры - ночные гонщики. Устроили соревнования по дрифту на парковке у торгового центра. Организатор на днях должен приступить к погрузочным работам в местной больнице (те же 30 часов).

А вот в Подольске получилось похлеще. Там не то что дрифт, там стритрейсеры догадались ночные заезды устраивать. В итоге административные протоколы составили сразу на 9 человек. В ближайшее время их участь должен решить суд. Будем надеяться, что в больницах ночные гонщики будут работать так же дружно.

Подобным образом нарушителей уже наказывали в Ногинске и Электрогорске. И география постепенно расширяется.

- Сейчас каждая подмосковная больница нуждается в помощи, - резюмирует руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев. - Поэтому нарушителей режима, будем направлять в медицинские учреждения для выполнения обязательных работ.