Паспорт москвичам заменит приложение для смартфонов с QR-кодом

Минкомсвязь выложила проект по запуску приложения «Мобильный идентификатор». Долго в публичном доступе он не провисел и был удален. В ведомстве сообщили, что это рабочий вариант и вскоре они выложат итоговый текст. Однако подробности успели утечь, и уже сейчас можно говорить о том, что в Москве готовят аналог бумажным паспортам.

Как «Мобильный идентификатор» будет выглядеть и работать

На телефон скачивается приложение, которое отныне предстоит доставать из широких штанин по необходимости. В нем QR-код, в котором шифруют ваши данные. Считывать его, очевидно, будут через устройство по типу сканера штрих-кодов в магазине. С помощью «Мобильного идентификатора» можно:

- подтвердить возраст, например, в магазине при покупке спиртного и табака;

- купить билеты на поезд и самолет, но только внутри страны;

- использовать в госучреждениях, где нужен документ, например, в налоговой или полиции при подаче заявления.

Если у вас есть электронная подпись, то ее можно объединить с виртуальным паспортом. Это позволит также:

- получить выписку из ЕГРН;

- оформить ИП;

- заключать сделку купли-продажи авто;

- подписать трудовой договор.

Все вышеперечисленное — пока проект.

Когда запустят

Старт назначен на 1 июля. С этого времени профильные ведомства начнут разработку. К декабрю 2020 года планируют выпустить мобильное приложение и привлечь желающих протестировать. Известно, что для этого нужна будет московская прописка или временная регистрация. Возраст от 18 лет. Эксперимент продлится до конца 2021 года.

Как получить «Мобильный идентификатор»

Вырисовывается такой алгоритм:

- У вас должна быть подтвержденная запись на «Госуслугах».

- С паспортом приходите в МФЦ и пишите заявление.

- Далее нужно проследовать в криптокабину.

- Получаете документы для активации приложения.

Криптокабина — звучит страшно, но с ней вы сталкивались, если делали биометрический загранпаспорт. Устройство фотографирует и собирает отпечатки пальцев. Не исключено, что будут брать и образец голоса. Он нужен для совершения банковских операций.

Если телефон с «паспортом» украдут

Щекотливый вопрос. Очевидно, это будет напоминать механизм блокировки симки или банковской карты. Звоните в кол-центр или через «Госуслуги» заявляете, что нужно срочно деактивировать приложение.

Может ли вирус украсть данные

— Конечно, но все зависит от качества программного обеспечения. Минкомсвязь указала ответственность пользователя за сохранность данных. Плюс пока непонятно, будет ли приложение работать с привязкой к сим-карте или к устройству. А если я поменяю номер, оператора, куплю новый смартфон, что тогда? Вопросов пока слишком много, — прокомментировал «КП» эксперт по кибербезопасности Максим Поляков.

МУЛЬТИПАС В РОССИИ ТАК И НЕ ПОЯВИЛСЯ

Замену паспорта-книжки на пластиковую карту предсказал еще Люк Бессон в блокбастере «Пятый элемент». Главным документом землян 2263 года в фильме был мультипас. Это и удостоверение, и права, и страховка, и даже банковская карта.

— О появлении мультипаспорта в России говорили в 2013-2015 годы. Тогда в ведомственных газетах миграционной службы публиковали образцы. Предполагалось, что это будет пластиковая карта с чипом, на котором записаны ФИО, номер паспорта, водительские права, СНИЛС, а в перспективе и биометрия — сетчатка, отпечаток. Документ хотели тестировать в Москве и Екатеринбурге. Но дальше разговоров дело не пошло, — сообщил kp.ru источник в ФМС России.

Два года назад в Правительстве заговорили о возвращении к проекту. Главных трудностей две: финансы и человеческий фактор. В правительстве Медведева переход оценивали в 114,4 млрд рублей. А вот второй фактор — это чисто кулуарные разговоры.

— У нас до сих пор с «Госуслугами» люди воюют, а в глубинке зарплаты с карточек в первый день получки снимают. А им хотят новый документ навязать — с этим нужно осторожно действовать, — резюмировал источник.

ПОэтапный переход

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы в Финуниверситете при Правительстве РФ, доктор экономических наук, профессор Александр Цыганов считает, что на фоне пандемии цифровизация получила настоящее ускорение.

Работа на удаленке, оформление документов сегодня в электронном виде. Цифровой паспорт — еще один шаг. Если получится обеспечить безопасность баз персональных данных, то успех электронных документов обеспечен.

— Какое-то время будут использоваться одновременно привычный документ и цифровой паспорт, как это уже происходит с трудовыми книжками, свидетельствами о собственности, полисами ОСАГО. В будущем использоваться будет только цифровой документ, к которому все привыкнут. Замена паспорта на электронный документ в итоге произойдет. Пока процесс сдерживается консервативностью чиновников и граждан, — пояснил «Комсомолке» Александр Цыганов.

— Нововведение не найдет одобрения среди большинства людей в первые два года. Будет постепенный и неспешный переход. Первой начнет пользоваться молодежь. Именно эта категория наиболее активно интересуется нововведениями. Сложность с людьми пенсионного возраста — у многих кнопочные телефоны, - рассуждает политолог Михаил Галицкий. - Мое отношение — положительное. Поддерживаю новшества, которые привносят минимализм с документами. Забытый дома паспорт не должен мешать комфортному использованию городской инфраструктуры. Я бы расширил возможности данного сервиса, включив туда водительские права и медицинский полис, чтобы в случае негативной и непредвиденной ситуации можно было оказать оперативную помощь любому человеку.

КСТАТИ

А как у них

В Казахстане паспорт выдают по желанию, и он нужен только для поездок за границу. Главным документом является удостоверение личности — пластиковая карта с фото, которую нужно получить в 16 лет.

В США к паспортам у населения неоднозначное отношения — боятся тотального контроля и предпочитают лишний раз не светить данными в госбазах. Паспорта используют как документ для поездок за рубеж. Можно оформить пластиковый аналог. Однако его принимают лишь в Канаде и Мексике. Главный документ — водительские права. Их примут и в магазине, и в банке. Если не хотите учиться водить машину, то в праве получить ID-карту. Также для жителя США важна соцстраховка. Это документ, который чаще всего не носят с собой, а просто запоминают номер. Соцстраховка содержит банковскую и трудовую историю гражданина.

В Швеции паспорт также используют для выезда за пределы родины. А вот на территории страны действуют карточки. Кроме них у каждого подданного Королевства есть персональный номер. Выдает налоговая. Их ввели еще после Второй мировой. С ним обслуживают в больницах, поступают в школы, вузы и используют как удостоверение при постоплате. Состоит из 10 цифр. Первые шесть — дата рождения, далее код региона и одна цифра четная — для женщин, нечетная — для мужчин. Завершает все контрольная цифра, которая рассчитывается путем сложения предыдущего кода минус десять.