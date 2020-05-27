В Одинцово избили бывшего финансового директора Аллы Пугачевой

57-летняя Ольга Джавахадзе обратилась за медицинской помощью в местную больницу. У женщины была пара синяков на лице и сильно болели ребра. Медики оказали помощь пострадавшей женщине и расспросили её о том, что с ней произошло. Оказалось, что женщину сильно побили, и она не сразу об этом рассказала врачам.

- У пациентки были диагностированы ссадины на лице и серьезный ушиб грудной клетки. Во время опроса врачом женщина сообщила, что данные травмы ей нанесла собственная дочь, информация об этом сразу же была передана в полицию, - рассказал kp.ru источник.

Что произошло в семье звёздного финансового консультанта доподлинно неизвестно, но нам удалось пообщаться людьми с приближенными к Джавахадзе, и вот что они нам рассказали.

- Скандал произошёл из-за семейных разногласий и вредных привычек дочери, - сообщил kp.ru источник.

Ольга Джавахадзе не сразу рассказала врачам что произошло на самом деле.Фото: facebook.com

Теперь в семейный конфликт вмешалась полиция, по данному факту проводится проверка. Надо отметить, что имя Ольги довольно часто появляется в светской хронике. Практически все новости о приобретениях и тратах Аллы Пугачевой сопряжены с упоминанием имени Ольги Джавахадзе. Во всяком случае, так было достаточно долго. Среди известных клиентов Ольги также упоминают имена хореографа Аллы Духовой, композитора Игоря Крутого и продюсера Иосифа Пригожина. Свои дела Джавахадзе доверяли многие именитые артисты, женщина осуществляла сделки и вела бухгалтерию целых звездных семей.

Она и была практически членом семьи, по крайней мере так казалось, Например. с Аллой Пугачевой Ольга посещала светские мероприятия и была частым гостем на домашних праздниках Примадонны. Ольга решала финансовые вопросы связанные с покупкой нескольких цехов предприятия в Крымске для производства фирменных чипсов Пугачевой, там же певица приобрела акции винзавода, пивзавода и пункта приема зерна, все сделки неизменно сопровождала помощница певицы. Работы у Ольги было много, человек без специального образования и навыков за всеми финансовыми тонкостями едва ли смог бы уследить.

Казалось, что Ольга так славно вписалась в звездную тусовку, что её имя стало звучать в скандалах уже отдельно от Аллы Борисовны. Но чаще всё-таки с ней. Именно ей Примадонна поручала заниматься всеми юридическими нюансами развода с Филиппом Киркоровым, а также оформлением документов при продаже подарка экс-мэра Москвы Юрия Лужкова - того самого офиса на Таганке, в котором долгие годы располагалась «Арт-студия "Алла", доверяла сделки с недвижимостью и многие другие дорогостоящие приобретения.

В августе 2007 Ольга сама попала в сводки новостей в связи с обысками, которые проводили в офисе её фирмы «ЛИФА» сотрудники отдела по борьбе с налоговыми преступлениями. Тогда оперативники изъяли 2 компьютера и документы. Особый интерес при обыске уделяли документам Аллы Борисовны и Игоря Крутого. Эта история вызвала бурную реакцию Примадонны.

11 лет назад дороги певицы и финансового консультанта разошлись. В звездной тусовке уверяли, что прекращение сотрудничества с Аллой Пугачёвой произошло безболезненно и полюбовно.