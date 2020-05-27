«Поссорился с девушкой и захотелось все крушить»: житель Черноголовки рассказал, зачем разнес братскую могилу

Понять, что было в голове у молодого человека в капюшоне, который разнес братскую могилу в Черноголовке Московской области, сейчас пытаются следователи. Кадры, на которых «герой» сначала ногой сбивает красную звезду, установленную на мемориале, а потом топчет живые цветы, кем-то аккуратно сложенные у стелы, за сутки набрали более трех миллионов просмотров. Гневных комментариев еще больше. Напомним, в сеть видео выложили очевидцы, которые почему-то звонить в полицию не стали. Но вычислить виновника удалось по кадрам.

В небольшом городке этого парня знали многие. Каждый день он выходил на пробежку в местный парк: спортивная куртка с капюшоном, наушники. Спортсмена-вандала знакомые узнали и сдали в органы. Брали его в квартире по месту прописки.

Итак, во вторник, 26 мая, 37-летний Илья Новиков был задержан. На первом же допросе он полностью признал вину. В распоряжение «КП» оказалось видео, на котором Илья отвечает на вопросы следствия.

- Почему вы это сделали?

- Поссорился с девушкой своей. Пошел на пробежку утреннюю, чтобы хоть как-то развеяться. Бежал через парк и остановился около мемориала. Мне вдруг захотелось все крушить. Уничтожить что угодно, что людям радость приносит, - рассказал Илья.

Без алкоголя в этой истории не обошлось.

- На пробежку я вышел в 7 утра. Вечером накануне напился. Утром немного пробежался и взял банку пива. Выпил и меня понесло. Понимаете, я устал: накипело. Это была не первая наша ссора с девушкой, плюс финансовые проблемы были - оправдывался задержанный.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/781523" frameborder="0"></iframe> Житель Подмосковья рассказал, зачем разнес братскую могилу.

По словам Ильи, он почти год назад потерял работу. Новую якобы найти не мог. В Черноголовке он жил в квартире, которая досталась ему по наследству. Не женат, детей нет, не судим. То есть, пока не судим.

- Я извиняюсь перед ветеранами, перед всеми детьми войны и вообще перед всеми, кого Великая Отечественная война затронула, - вот как теперь заговорил мужчина.

Правда, чистосердечное раскаяние ему не поможет. Расследование этого уголовного дела на личном контроле руководства подмосковного Следственного комитета. И дело серьезное. Раньше за подобные выходки возбуждали статью 214 УК РФ «Вандализм». Максимальное наказание по ней до трех лет лишения свободы. Но с апреля этого года вступила в действие новая статья 243 УК РФ "Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия». Тут наказание стороже: до шести лет тюрьмы. Именно по этой статье уже завтра будет предъявлено обвинение Илье Новикову.

- Уже проведена судебно-медицинская экспертиза и назначена психиатрическая. Следствие будет ходатайствовать об аресте, - сообщила "Комсомольской правде" Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

«Комсомолка» следит за ходом расследования.