На Москву выльется Черное море: опасны ли рекордные дожди для горожан и дачников

В пятницу, 29 мая, на Москву и Подмосковье обрушатся сильнейшие дожди. Принесет их южный циклон с Балкан и Черного моря, где он наполнится очень теплым и очень влажным воздухом. Центр атмосферного вихря 29 мая будет располагаться над Киевом.

Пятница совершенно точно станет самым мокрым днем с начала мая-2020 – дожди, досаждавшие нам на прошлой неделе, покажутся безобидной моросью.

- Когда центр циклона расположен над Киевом, у нас всегда случаются самые сильные дожди, это закономерность атмосферных процессов, - делится с “КП” деталями главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

А дальше синоптики расходятся в своих прогнозах.

В Московском метеобюро считают, что выпадет 20 – 25 мм осадков, причем даже не за сутки, а за 36 часов: вся пятница плюс ночь на субботу, уточняет Татьяна Позднякова. Это много. Но рекордом станет только в масштабах нынешнего мая.

В центре “Фобос” идут дальше – 29 мая может побить суточный рекорд по дождям для всех маев за все 140 лет, что в Москве ведутся наблюдения за погодой. В “Фобосе” сулят 42 – 47 мм осадков за сутки.. При том, что исторический рекорд – 39 мм, столько воды за одни сутки досталось столице 24 мая 1976 года, больше 40 лет назад.

Хотите проверить, кто прав? Синоптики измеряют осадки миллиметрами с помощью специального прибора – осадкомера. Но есть простой способ перевести их в наглядные единицы измерения: каждые 10 мм в осадкомере – это ведро воды на квадратный метр поверхности. То есть, по оптимистичным прогнозам, каждому квадратному метру столицы и Подмосковья достанется 2 ведра воды в течение суток-полутора, по апокалиптичным – 4 ведра.

Впечатляет, да? Но у кого есть дачи – представьте грядку метр на метр. Можно ли на нее вылить два ведра воды? Да легко. Собственно, для большинства огородных культур норма полива – это 1 – 2 ведра воды на квадратный метр. А уж если не за раз, а за 36 часов, так и вообще не проблема. Четыре ведра, пожалуй, перебор. Сильные дожди, кстати, пройдут и в соседних областях – Тульской, Калужской, Ярославской.

Но одно дело грядка, поле, лес, другое – Москва и подмосковные города, напрочь заасфальтированные.

- Все городские службы работают в соответствии с нашими прогнозами, в том числе и Мосводосток. Они предупреждены. К экстремальным дождям они должны быть готовы. Да, при любом раскладе воды для города много. Но сейчас на дорогах все-таки более-менее свободно, городские службы часто моют улицы, решетки водостоков должны быть свободны, не замусорены. Я надеюсь, особых катаклизмов не будет. Когда ливневой тропический дождь выливает 30 мм вода за 3 часа – это да, это проблема. А сейчас дожди все-таки будут растянуты по времени, что проще. Для дачников теплые дожди только во благо. Тем более что 30 мая будет +25 градусов, лишняя влага испарится, а все, что нужно, уйдет в почву, - разъясняет Татьяна Позднякова.

Да, южный циклон вместе с дождями принесет и потепление. В пятницу, 29 мая, днем +18...+23 градуса, в субботу уже до +26 – как в июле! В воскресенье, правда, снова прохладнее, +15...+20 градусов. И опять дожди. Май-2020 перевыполнит месячную норму по осадкам как минимум в два раза.

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