2020-05-27T18:29:46+03:00
Общество

«За час сдавать кровь прибежали 100 человек»: В Москве всех желающих тестируют на иммунитет к коронавирусу

Корреспондент kp.ru оказался в первых рядах москвичей, записавшихся на анализ через сайт ЕМИАС
Александр РОГОЗА@rogozavr
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В Москве с сегодняшнего на тест крови на антитела к коронавирусу можно сдать по записи через личный кабинетВ Москве с сегодняшнего на тест крови на антитела к коронавирусу можно сдать по записи через личный кабинетФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сижу я этим утром, никого не трогаю. И тут вдруг в телеграме начали прыгать новости: в Москве с сегодняшнего на тест крови на антитела к коронавирусу можно сдать по записи через личный кабинет! А я, честно сказать, всю последнюю неделю вынашивал планы пойти уже и сдать его за деньги. Даже лабораторию нашел неподалеку. Даже звонил туда. И вот уже несколько дней морально готовил себя к тому, что придется выложить 4 тысячи рублей. Чтобы узнать, есть у меня антитела (то есть, переболел ли я незаметно ковидом) или нет. И тут - хорошие утренние новости…

Я был стремителен. Рывком с кухни, от рабочего компьютера, - в комнату, к шкафу. Десять секунд на поиски полиса ОМС. Бегом назад. Захожу на сайт ЕМИАС и в личном кабинете мне действительно предлагают записаться на анализ крови.

Причем, «ближайший поезд» уходит уже через 5 минут. То есть, ближайшее время приема… Около моего дома есть поликлиника. Но кровь на антитела принимают только 30 столичных поликлиник, а ближайшая из таких - в двадцати минутах пути. Это если на такси. Есть еще одно «окно», через полчаса. Его я и выбираю, потому что следующие даты - уже завтра вечером.

Пара кликов и я записан. Смска о записи приходит, когда я уже на пороге, с открытой в мобильнике картой. Желтое такси с водителем по имени Тамерлан в двух минутах от меня.

АНШЛАГ, АНШЛАГ

Успеваю. Район Бибирево, улица Корнейчука. Получается удачно: навигатор приводит таксиста ко второму входу в больницу. А мне как раз сюда и надо: на дверях красуется табличка «Вход для забора крови на COVID-2019».

На улице стоят женщины в халатах.

- По записи? - спрашивают.

- По записи.

Район Бибирево, улица Корнейчука. Получается удачно: навигатор приводит таксиста ко второму входу в больницу. А мне как раз сюда и надо Фото: Александр РОГОЗА

Район Бибирево, улица Корнейчука. Получается удачно: навигатор приводит таксиста ко второму входу в больницу. А мне как раз сюда и надоФото: Александр РОГОЗА

Я ожидал увидеть коридор, заполненный страждущими сдать кровь, но там оказывается практически пусто. На входе молодой человек в маске сканирует меня тепловизором и провожает к «батарее» столиков с формулярами. Здесь нужно заполнить согласие на забор крови. В это время в другом конце коридора мой полис (я его отдал молодому человеку) вносят в компьютер. С улицы время от времени приходят все новые люди, но их технично рассаживают по столам и друг с другом они не пересекаются. Все-таки запись - это хорошо, рационально.

- Аншлаг сегодня? - спрашиваю у одной из сотрудниц.

- Знаете, когда горожанам начали рассылать выборочные приглашения на тест на антитела, у нас бывало и по пятьсот человек за день. Потом поток понемногу иссяк. Например, сегодня утром часа за четыре у нас побывало всего человек пятьдесят. Но когда в новостях объявили о записи для всех желающих, к нам буквально за последний час больше ста человек пришло. Вы, например, - женщина поглядывает в свои записи, - уже сто шестой.

В общем, внесли меня, дали распечатку («передайте на заборе крови») и указали на открытую дверь кабинета. Там сидит женщина лет пятидесяти с вытянутой рукой, усиленно «работает кулачком», и жалуется доктору:

- Ой, хорошо, что меня теперь проверят. У меня сын болел. Все симптомы коронавируса - температура, кашель, слабость. А тест нам делать не стали! Да, вызывали доктора, а она сказала, чтоб я себя не накручивала...

Через полминутки женщины покидает кабинет, а я интуитивно вжимаюсь в стенку, пытаясь от нее отдалиться. А вдруг она с сыном действительно того?

Все происходит очень быстро Фото: Александр РОГОЗА

Все происходит очень быстроФото: Александр РОГОЗА

МОСКВИЧИ ЗА ЧАС ЗАПИСАЛИСЬ НА ДВЕ НЕДЕЛИ ВПЕРЕД

Моя очередь. Все происходит очень быстро. Сел на стул. Засучил рукава. Игла в вене. Кровь - в шприц. Несколько оборотом бинта в районе локтя. Свободен!

- Как свободен? А мазок изо рта у меня брать не надо? - я же читал где-то, что на «корону» еще мазки берут.

- Зачем вам мазок? Кровь все намного точней покажет. Что у вас сейчас. И что у вас было, - откликается доктор. На стульчиках за дверью своей очереди ждут еще двое (стулья, кстати, расставлены метрах в пяти друг от друга).

- Ну все. Результаты будут через 3-5 дней, - говорит девушка в халате, маске и шапочке, протягивая мне бумажку.

А там написано: «Результат будет доступен в электронной медицинской карте пациента на mos.ru».

В итоге в больнице я пробыл минут десять от силы. Честно говоря, даже удивлен, насколько все прошло без суеты и очередей. На улице, кстати, никаких толп по-прежнему не наблюдается.

Результат будет доступен в электронной медицинской карте пациента Фото: Александр РОГОЗА

Результат будет доступен в электронной медицинской карте пациентаФото: Александр РОГОЗА

- А без записи кто-нибудь приходит? - спрашиваю у давешних женщин, которые дежурят на входе.

- Да были сейчас двое. Ну, объяснили им, что нужно через интернет записываться. Поворчали да ушли.

И тут звонит жена. Говорит, что тоже хотела попробовать записаться на тест, залезла на сайт, но ей предлагают ближайшие даты - на 8 июня. То есть, через две недели. Хотя система открыла запись чуть больше часа назад.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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