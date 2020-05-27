Московские врачи вылетели в Дагестане и Северную Осетию: везут более 7000 защитных костюмов
Врачи Москвы, которые успешно борются с коронавирусом в столице, начнут оказывать помощь в лечении больных в других регионах. С такой просьбой днем 27 мая президент России Владимир Путин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и уже вечером из «Шереметьево» было отправлено четыре спецборта в республику Северная Осетия-Алания, в Ингушетию, Дагестан и в Забайкальский край.
- Самолет во Владикавказе должен приземлиться в 22.15, остальные рейсы позже, - рассказала «КП» Анна Захаренкова, глава дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево. – Аэропорт обеспечил оперативное обслуживание при вылете медиков Москвы в регионы России, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусной инфекцией.
В регионы были отправлены мультидисциплинарные бригады врачей. В «Шереметьево» в считанные часы оформили погрузку лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией. Всего вылетело четыре самолета: в республику Северная Осетия-Алания, в Ингушетию, Дагестан и в Забайкальский край.
- Столичные врачи проведут в этих регионах около 14 дней. В Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край отправились четыре бригады по шесть человек. В их состав вошли высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые на протяжении нескольких месяцев боролись с COVID-19, а также пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, - рассказали в Департаменте здравоохранения города Москвы.
Это опытные врачи, которые должны помочь справляться с коронавирусом в регионах самыми быстрыми методами. Во главе каждой бригады вылетел врач-хирург. В местных больницах поделятся опытом, как быстро перепрофилировать стационары под ковидные центры и как организовать лечебный процесс.
Из каких больниц отправили медиков? Из НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.В. Виноградова и ГКБ имени Л.А. Ворохобова, Госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и больницы города Московский.
- Все врачи снабжены полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы и начала оказания помощи, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.
Что везут с собой медики?
- более 7 000 защитных костюмов, респираторов, высоких бахил,
- почти 45 000 медицинских перчаток,
- 16 000 медицинских масок,
- более 2300 медицинских халатов,
- более 1200 защитных очков многоразового использования.
Московские врачи вылетели бороться с коронавирусом в Дагестане и Северной Осетии.Везут более 7000 защитных костюмов
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ИСТОЧНИК KP.RU
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