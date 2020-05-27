2020-05-27T22:55:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Московские врачи вылетели в Дагестане и Северную Осетию: везут более 7000 защитных костюмов

Из столичного аэропорта «Шереметьево» вылетело четыре спецборта
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
В «Шереметьево» в считанные часы оформили погрузку лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудованияВ «Шереметьево» в считанные часы оформили погрузку лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудованияФото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

Врачи Москвы, которые успешно борются с коронавирусом в столице, начнут оказывать помощь в лечении больных в других регионах. С такой просьбой днем 27 мая президент России Владимир Путин обратился к мэру Москвы Сергею Собянину и уже вечером из «Шереметьево» было отправлено четыре спецборта в республику Северная Осетия-Алания, в Ингушетию, Дагестан и в Забайкальский край.

- Самолет во Владикавказе должен приземлиться в 22.15, остальные рейсы позже, - рассказала «КП» Анна Захаренкова, глава дирекции по связям с общественностью Международного аэропорта Шереметьево. – Аэропорт обеспечил оперативное обслуживание при вылете медиков Москвы в регионы России, нуждающиеся в поддержке в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В регионы были отправлены мультидисциплинарные бригады врачей. В «Шереметьево» в считанные часы оформили погрузку лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусной инфекцией. Всего вылетело четыре самолета: в республику Северная Осетия-Алания, в Ингушетию, Дагестан и в Забайкальский край.

- Столичные врачи проведут в этих регионах около 14 дней. В Северную Осетию, Ингушетию, Дагестан и Забайкальский край отправились четыре бригады по шесть человек. В их состав вошли высокопрофессиональные врачи и медсестры, которые на протяжении нескольких месяцев боролись с COVID-19, а также пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи и реанимационные медсестры, - рассказали в Департаменте здравоохранения города Москвы.

Это опытные врачи, которые должны помочь справляться с коронавирусом в регионах самыми быстрыми методами. Во главе каждой бригады вылетел врач-хирург. В местных больницах поделятся опытом, как быстро перепрофилировать стационары под ковидные центры и как организовать лечебный процесс.

Из каких больниц отправили медиков? Из НИИ имени Н.В. Склифосовского, ГКБ имени В.В. Виноградова и ГКБ имени Л.А. Ворохобова, Госпиталя ветеранов войн №1, ГКБ им. А.К. Ерамишанцева и больницы города Московский.

- Все врачи снабжены полными наборами средств индивидуальной защиты для старта работы и начала оказания помощи, - сказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Что везут с собой медики?

- более 7 000 защитных костюмов, респираторов, высоких бахил,

- почти 45 000 медицинских перчаток,

- 16 000 медицинских масок,

- более 2300 медицинских халатов,

- более 1200 защитных очков многоразового использования.

Московские врачи вылетели бороться с коронавирусом в Дагестане и Северной Осетии.Везут более 7000 защитных костюмов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Анна Попова, главный санитарный врач России, - о борьбе с пандемией: Мы выиграли время. Теперь важно удержать результат

Руководитель Роспотребнадзора ответила на вопросы обозревателя «Комсомольской правды» Александра Гамова (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Собянин: С 1 июня в Москве в полном объёме заработает велопрокат
Названа дата отключения отопления в жилых домах Подмосковья
Волонтеры выполнили порядка 400 тысяч заявок на оказание соцпомощи москвичам
На станциях МЦД установили около сотни санитайзеров для пассажиров
Волонтерам снова разрешили посещать приюты для животных
Москвичи стали в три раза реже разводиться из-за пандемии
Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься
Городские парки приготовили онлайн-тренировки для москвичей
Власти: Данные москвичей в системе пропусков защищены законодательством
Возьми заболевание под контроль
Дежурные группы в детских садах продолжат работать и летом
С 27 мая в Москве будут действительны только московские цифровые пропуска
В Подмосковье полицейские спасли 20 человек из горящего дома
В Москве началось строительства тоннеля между БКЛ и Коммунарской линией
Депздрав опроверг сообщения о снижении объемов онкологической помощи
Главконтроль: Штрафы за нарушение самоизоляции в Москве можно обжаловать онлайн
Москвичам рассказали, как получить скидки в магазинах и аптеках
Минтранс: абсолютное большинство пассажиров Подмосковья носят маски
Главконтроль направил уведомление об отмене штрафов Ирине Карабулатовой
Строительство тоннелей БКЛ планируют завершить к следующей весне
Водителей Подмосковья предупредили о снегопаде на этой неделе
Московским школьникам выставили годовые оценки
В Гидрометцентре объяснили затянувшиеся майские холода в Москве
Глава ДИТ Эдуард Лысенко: Ни один штраф не выписан из-за ошибки «Соцмониторинга»
Из-за коронавируса количество рекламы на улицах Москвы снизилось на 90%
Поезд сбил легковой автомобиль на переезде в Москве
Собянин: Москва запускает массовое тестирование на антитела к COVID-19
Синоптики предупредили о неустойчивой погоде в выходные