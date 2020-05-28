В Москве мужчина поджег бывшую девушку: обожжено лицо и верхняя половина тела

В Москве мужчина облил бензином и поджег 30-летнюю женщину. Как сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах, все произошло на улице Ферганская. С жертвой нападавший был знаком, когда-то они были парой, но отношения не сложились, женщина решила уйти от него.

Утром 26 мая брошенный мужчина решил воплотить в жизнь свой план мести. Приехал в 5 утра к дому, где бывшая возлюбленная работала дворником. Он знал, что она вступает в смену в 6 часов утра и первым делом идет в подсобку за инструментами. Мужчина подкараулил жертву, облил ее жидкостью, вероятно это был бензин, и поджег. После скрылся.

"Скорую" вызвали случайные прохожие. Девушка серьезно пострадала - у нее ожоги 35 процентов тела.

- Она находится в реанимационном отделении с предварительным диагнозом: ожог пламенем 1-2-3 степени головы, шеи, лица, спины, ягодиц, рук и ног, ожоговый шок, - сообщил источник.

На месте преступления нашли вещи подозреваемого - он заранее позаботился, во что переодеться. Пришел "на дело" в медицинской маске и перчатках. Все это, а также куртку, кофту, он оставил на месте преступления в пакете.