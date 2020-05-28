Откроют ли торговые центры в Москве с 1 июня 2020 года: что сказано в официальных документах и что говорят в самих ТЦ

Второй этап смягчения ограничений в Москве порадовал многих, ведь с 1 июня работу возобновят предприятия торговли и сферы услуг, хотя и не все.

- С 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов. Должны быть созданы условия для социального дистанцирования и обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки, - об этом в своем блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из главных вопросов у москвичей: «Откроют ли с 1 июня торговые центры?» Конкретного ответа нет.

- Пока информации об открытии нет, ждем новостей. Мы не получали соответствующих указаний от московских властей, - сказали в ТЦ «Метрополис».

- Мы ожидаем точную информацию, - сказали в ТЦ «Атриум».

Такие же ответы у ТЦ «Европейский», «Авиапарк», «ХХL», «Заря», «Весна» и других. Хотя можно ли говорить, что торговые центры вообще закрывались? Ведь во многих есть предприятия, которые имели право работать во время самых строгих мер ограничений: были открыты аптеки, продовольственные магазины, зоомагазины, салоны связи. Еще и на выдачу работали кафе, рестораны и салоны бытовой техники.

Откроются ли торговые центры с 1 июня? На этот вопрос пока нет ответа и в Роспотребнадзоре. Хотя в ведомстве уже появились правила работы для непродовольственных магазинов (одежда, обувь, игрушки, бытовая техника, косметика и т.д).

Исходя из методических рекомендаций Роспотребнадзора, перед открытием в магазинах должна быть дезинфекция, сотрудникам меряют температуру тела. На входах должны быть санитайзеры. Общаться сотрудники магазина с покупателями должны, соблюдая дистанцию 1,5 метра. Стоять в очереди на оплату или в примерочную – тоже только на расстоянии 1,5 метра друг от друга.

Теперь сотрудникам магазина не разрешат есть на рабочих местах, выходить на перерыв – запрещено.

- Работники должны использовать перчатки и маски (одноразовые или многоразовые) со сменой каждые три часа. Проводить проветривание помещений каждые два часа, - значится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Сложность будет в следующем: после обслуживания каждого клиента на кассе должны будут проводить обработку всех контактных поверхностей (столешница, терминал, ручки) с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

- Обеспечить подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото или видео), - значится в рекомендациях Роспотребнадзора.

Среди продавцов не будет лиц из группы риска: старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных.

Однако в магазины с одеждой, обувью, косметикой и другими непродовольственными товарами никакие рекомендации пока не поступали.

- Мы хотим открыться с 1 июня, конечно. Но пока нам не давали никаких указаний и правил работы, - говорят в магазине с одеждой «Solo U».

- Ждем, когда скажут, что можно работать, - говорят в магазине с обувью «Рандеву».

Важно

В торговых центрах не смогут открыться рестораны, кафе, детские площадки, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-клубы. Они не попали во второй этап смягчения ограничений в связи с коронавирусом.

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