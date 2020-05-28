Смягчение режима самоизоляции в Москве в 2020 году: Открыты ярмарки и химчистки, а вот по ресторанам и кино ходить рановато

Сергей Собянин объявил о долгожданном смягчении ограничений, введенных в столице из-за распространения коронавируса. Подробно об этом мэр написал в личном блоге sobyanin.ru.

«С 1 июня 2020 г. мы начинаем второй этап смягчения ограничений, в рамках которого возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города, хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки», - сообщил мэр.

Итак, с 1 июня возвращаются к обычному режиму работы:

1. Автосалоны и магазины непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов.

Покупатели и персонал должны использовать маски и перчатки.

2. Мультисервисы, приемные пункты химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию других бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и клиентами. Требования безопасности – те же, что и в магазинах.

3. Ярмарки выходного дня.

4. Городской велопрокат.

«Начиная с 10 апреля с.г. пользоваться велосипедами могли только сотрудники курьерских служб.

С понедельника 1 июня 2020 г. брать велосипеды на прокат смогут все желающие. Единственное условие – необходимо пользоваться перчатками, либо после окончания проката провести дезинфекцию руля, ручек тормозов и других частей велосипеда, к которым вы прикасались руками. Самое лучшее – сделать и то, и другое.

И, разумеется, регулярную дезинфекцию велосипедов будет обеспечивать оператор городского велопроката».

5. Пять тысяч коек в городских и федеральных стационарах, временно перепрофилированных для лечения COVID-19, начнут принимать плановых пациентов (количество заболевших коронавирусом в столице каждый день снижается, а выздоровевших, наоборот — все больше, многие инфицированные болеют в легкой форме и лечатся на дому, поэтому такое количество «ковидных» коек просто не нужно, временно перепрофилированные отделения возвращаются к своей обычной работе и пациентам).

6. Архитектурные и проектные бюро, без которых невозможно полноценное функционирование строительной отрасли.

7. Стадионы и иные спортивные объекты - для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Смягчение режима самоизоляции в Москве

«Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал».

При этом Сергей Собянин подчеркнул, что очень важно продолжать соблюдать меры предосторожности. Поэтому пропускной режим не отменяется.

«Долгожданный второй этап смягчения ограничений стал возможен, потому что снижение заболеваемости коронавирусом приобрело устойчивый характер, - пишет мэр в своем блоге. - Но «устойчивый» – не значит «необратимый». Риск заразиться уменьшился, но пока не исчез.

Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожность и – как бы ни хотелось – не форсировать события.

Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнес-клубы. Преждевременно отменять масочный режим и социальное дистанцирование, отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей.

Поэтому одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и остальных ограничительных мер до 14 июня 2020 г. Переоформлять цифровые пропуска не нужно, срок их действия будет продлен автоматически».

Мы по-прежнему должны соблюдать максимальную осторожностьФото: Иван МАКЕЕВ

Вопрос ребром: откроют ли торговые центры?

Корреспондент «КП» обзвонила главные торгово-развлекательные центры столицы. Все сидят, что называется, на товарах и ждут дальнейших распоряжений.

- Пока информации об открытии нет, ждем новостей. Мы не получали соответствующих указаний, - говорят в ТЦ «Метрополис».

- Ожидаем точную информацию, - подтверждают в ТЦ «Атриум».

Такие же ответы у ТЦ «Европейский», «Авиапарк», «ХХL», «Заря», «Весна» и других. Хотя торговые центры полностью и не закрывались. Ведь во многих есть предприятия, которые имели право работать во время самых строгих ограничений: были открыты аптеки, продовольственные магазины, зоомагазины, салоны связи. На выдачу работали кафе, рестораны и салоны бытовой техники.

В Роспотребнадзоре уже разработали правила работы для непродовольственных магазинов (одежда, обувь, игрушки, бытовая техника, косметика и тд).

Сложность будет в следующем – после обслуживания каждого клиента на кассе должны проводить обработку всех контактных поверхностей (столешница, терминал, ручки).

- Мы хотим открыться с 1 июня, конечно. Но пока нам не давали никаких указаний и правил работы, - говорят в магазине одежды «Solo U».

- Ждем, что скажут - можно работать, - надеются в обувном «Рандеву».

При этом, в ТЦ пока не смогут открыться рестораны, кафе, детские площадки, салоны красоты, кинотеатры, фитнес-клубы.

А на поездку в ТЦ за покупками надо оформлять разовый пропуск на сайте nedoma.mos.ru.

В столице открывают парки. Прогулки - по расписанию

Рассказав москвичам о смягчении ограничений в столице, мэр Москвы Сергей Собянин отдельный пост в своем блоге sobyanin.ru посвятил прогулкам. Приводим важные цитаты.

«Пока еще рано полностью отменять режим самоизоляции, но настало время, когда мы можем позволить себе регулярно бывать на свежем воздухе, - написал мэр. - С понедельника (1 июня — ред.) жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом.

За исключением «Зарядья» для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

Разумеется, рост числа людей на улицах и в парках увеличивает риск инфицирования коронавирусом. Чтобы этого не допустить, будет усилен масочный режим и установлены определенные правила совершения прогулок. При этом аттракционы в парках работать не будут. Детские и спортивные площадки также пока остаются закрытыми».

«Собираясь на прогулку, каждый человек сможет заранее получить информацию о загруженности конкретной территории и решить, стоит ли туда идти, или выбрать другой маршрут. Информация будет публиковаться на интернет-портале «Яндекс».

«Во время прогулок и занятий спортом запрещается пользоваться общественным транспортом и любыми видами транспортных средств, оснащенных двигателем.

Можно брать с собой велосипеды, самокаты (включая электрические), ролики, скейтборды, палки для скандинавской ходьбы и любой другой персональный спортивный инвентарь».

«Новые правила прогулок могут показаться чрезмерно сложными. Я сам от них не в восторге. Но утверждая эти правила, мы хотели решить три задачи одновременно.

Во-первых, дать возможность москвичам не просто «выбегать на полчасика» из дома, а совершать полноценные длительные прогулки.

Во-вторых, хотелось обойтись без введения еще одной разновидности цифровых пропусков.

И, в-третьих, нужно избежать скопления большого количества людей, а значит – и риска новых заражений коронавирусом.

Совместить решение этих задач очень сложно. Давайте посмотрим, как будет работать эксперимент с прогулками, и через две недели примем решение о его продолжении, модификации или даже об отмене ограничений на прогулки».

Остался вопрос: если я живу в одном районе Москвы, а прописан в другом?

А ведь такое встречается сплошь и рядом. Для прогулки пропуск не нужен. Но вот ситуация: вы живете в Тимирязевском районе, вышли побродить по шикарному парку и вас остановил патруль для проверки документов. Открывают паспорт — а там прописка в районе Коптево. И как объясняться?

Совет: в таком случае оформляйте разовый пропуск на сайте nedoma.mos.ru. Дается он на день.

Поможет вам этот пропуск и в случае, если вы решили из того же Тимирязевского доехать до парка Горького (конечно, лучше гулять, согласно рекомендациям, в радиусе 2 км от дома, но вдруг приспичило).