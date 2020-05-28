Где разрешено гулять в Москве с 1 июня 2020 года: что, если прописан в одном районе, а живешь в другом

До официального момента, когда будет разрешено гулять в Москве, осталось четыре дня. Уже с самого утра 1 июня 2020 года можно выйти на пробежку, погонять мяч, прокатиться на велосипеде. Или просто пройтись по свежему воздуху.

Гуляем по графику

Разрешения на прогулки ждали все москвичи и особенно пенсионеры, которые не должны были выходить даже в магазин. Теперь с 1 июня будут открыты все зеленые территории и парки, кроме «Зарядья».

- Гулять и заниматься спортом можно на любых открытых городских пространствах – во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях, но с несколькими ограничениями. Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания. Однако в случае скопления большого количества людей доступ на любые городские территории может быть ограничен, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

И с графиком прогулок уже тоже почти разобрались: без ограничений до 9 утра (ежедневно), а также можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один раз в выходной день). Мэрия города обещает опубликовать на mos.ru график «прогулочных дней» для жителей каждого дома.

Живу в другом районе

А вот как быть, если прописан в одном районе, а живешь в другом? Мои друзья, молодая пара, живут в съемной квартире. При чем она прописана в Москве у родителей, а он – у родителей в Самарской области. Им нельзя выходить? Ведь, если вдруг остановит полицейский и проверит прописку? Еще один пример, друг прописан в Ясенево, а живет у девушки на Новом Арбате – ему нельзя погулять на Новом Арбате? Кто-то живет в Бескудниково, а хочет поехать погулять в Парк Горького. Да, и у вас точно есть собственные похожие истории. «КП» разобралась, как гулять и не нарушать.

Первое, что точно нужно - брать с собой на прогулку паспорт (или ксерокопию), второе – цифровой пропуск, если планируете ехать до места прогулки на личном авто или автобусе/метро.

- Соблюдение правил прогулки будет выборочно контро¬лироваться сотрудниками полиции и административно-технической инспекции, - объясняет мэр Москвы Сергей Собянин. - Просьба иметь при себе документы, подтверждающие проживание по конкретному адресу (паспорт, свиде¬тельство о собственности, договор аренды и др.).

По словам мэра города, брать на прогулку оригиналы не обязательно, достаточно при себе иметь копии или скриншоты в смартфоне.

Пешком гуляем без пропуска

«КП» попросила депутата Мосгордумы Александра Семенникова объяснить на конкретных примерах, как можно осуществлять прогулки.

- Может ли человек, проживающий в другом районе, погулять, например в Парке Горького? – спрашиваю.

- Запрета же нет. Нужно иметь пропуск на автомобиль или для проезда в общественном транспорте. Можно оформить разовый пропуск «для иных целей», который можно оформлять два раза в неделю, - говорит Александр Семенников.

- Например, человек прописан в Ясенево, а живет у девушки на Новом Арбате. Он может погулять на Новом Арбате?

- Да. Изначально заявлялось, что гулять, выходить в магазин можно по фактическому месту проживания, а не по прописке. Лучше, конечно, при себе иметь документы, подтверждающие право проживать по этому адресу. Это может быть даже расписка (доверенность на пользование квартиры) от собственника, который укажет, что вы у него действительно проживаете в этот момент. То есть самоизоляция была не по месту прописки, а по другому адресу.

- А как быть тем, кто не зарегистрирован в Москве? Условно, человек приехал из Самарской области (еще до эпидемии) и живет у друзей в Москве.

- Есть определенные проблемы. С 27 мая для передвижения по Москве нужно получать только московские пропуска. У человека должны быть какие-то основания для получения пропуска: выход на работу в Москве, запись к врачу в московскую поликлинику. Опять же для передвижения по городу пешком пропуск не требуется. Но у человека должны быть обоснования, почему он находится в Москве?

- В целом, лучше выходить или воздержаться от прогулок?

- Акцент делается на сознании людей, когда принимаются те или иные смягчения режима. Власти прекрасно понимают, что возле каждой квартиры невозможно поставить сотрудника полиции и контролировать передвижения. Мы исходим из того, что москвичи подтвердили, что они ответственные и дисциплинированные люди. И они выполняют все правила не потому, что их могут оштрафовать, а потому, что они бережно относятся к своему здоровью и не хотят допустить распространения коронавируса.

Важно

Что нужно для прогулки

Несколько общих вопросов, и ответов, которые дали в мэрии города.

- Нужен ли пропуск?

- Нет. Для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом он не нужен.

- Маски и перчатки нужны?

- Да.

- Можно посидеть на лавочке, стоять рядом с друзьями?

- На улице нужно соблюдать социальную дистанцию – 1,5 метра. Сидеть на лавочках запрещено, а также заходить в беседки, на детские и спортивные площадки – прикосновение к ним может вызвать передачу инфекции другим людям.

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