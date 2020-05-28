2020-05-28T19:17:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве перепрофилируют часть коек, предназначенных для лечения COVID 2019

Какие больницы возвращаются к стандартному режиму работы
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Начиная с 1 июня для приема неинфекционных больных вновь заработают около 3000 коек в пяти московских стационарах.Начиная с 1 июня для приема неинфекционных больных вновь заработают около 3000 коек в пяти московских стационарах.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Начиная с 1 июня для приема неинфекционных больных вновь заработают около 3000 коек в пяти московских стационарах. К работе в стандартном режиме вернутся Челюстно-лицевой госпиталь для ветеранов войн, ГКБ им. Мухина, ГКБ им. Плетнева, ГКБ им. Демихова, ГКБ № 31. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал во время осмотра резервного коронавирусного госпиталя в АТЦ «Москва» на Каширском шоссе. Здесь могут в любой момент принять 1890 пациентов.

- Это, по сути дела, высокотехнологичная клиника с серьезной аппаратурой, с медицинскими газами, с соответствующими информационными системами для создания электронных постов медсестер, - сказал Сергей Собянин.

Напомним, что в столице для лечения больных коронавирусом подготовили резервные койки – переоборудовали под это АТЦ «Москва», павильон на ВДНХ, в Экспоцентре на Красной Пресне и конгрессно-выставочном центре «Сокольники», ледовом дворце «Крылатское» (всего около 15 тысяч коек). И еще 5000 коек развернули во временных корпусах возле больниц. Пока резервные госпитали не пригодились, так как цифры заболевших в Москве с каждым днем становится меньше.

- Они будут сохранены, что позволит оперативно увеличивать объемы госпитализации, если ситуация с распространением коронавируса примет неблагоприятный поворот, - сказал Сергей Собянин.

Однако пока о неблагоприятных поворотах думать не приходится. Эпидемиологическая ситуация в Москве заметно улучшается.

- Количество госпитализаций снижается, около половины перепрофилированного коечного фонда уже свободно. И сейчас, когда пандемия отступает, перед нами стоит задача постепенно возвращать к стандартной работе городские стационары. Так, уже начиная со следующей недели для приема неинфекционных больных мы вернем около 3000 коек в пяти московских стационарах, — говорила ранее Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития.

Собянин посетил временный госпиталь в автоцентре «Москва».Мэр осмотрел внутренние помещения госпиталя и пообщался с медицинскими сотрудниками

ИСТОЧНИК KP.RU

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