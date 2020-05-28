Карта с графиком прогулок в Москве в 2020 году: кто сможет выходить из дома и в какое время

С понедельника, 1 июня, москвичи смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. Можно покататься на велосипеде, сходить в парк. Но не все сразу, а по очереди. До 14 июня введен «прогулочный режим». Что это значит? Перед прогулкой нужно посмотреть, есть ли ваш дом в графике «прогулочных дней». Карта с графиком прогулок по Москве уже появилась на сайте mos.ru.

Как работает карта?

Все дома Москвы разделены на шесть групп, в которых разный график для прогулок.

Находите свой дом на карте или вбиваете адрес в строку поиска. Например, жители дома №9 на Тверской улице смогут погулять 2, 4, 7, 10, 12, 13 июня. Смотрим другой пример, жители дома №2 на Автозаводской улице смогут погулять 3, 5, 7, 8, 10, 13 июня.

Напомним, что гулять и заниматься спортом без ограничений можно ежедневно с 5.00 до 9.00 утра. А вот с 9.00 до 21.00 действует как раз «прогулочные режим».

Где можно гулять?

В скверах, на зеленых территориях, на придомовых территориях, в садах и парках (откроются с 1 июня все, кроме «Зарядья»).

- Рекомендуется ограничить радиус прогулки 2 км от места проживания, - посоветовал мэр Москвы Сергей Собянин.

Что нужно для прогулки? Маска, перчатки, паспорт. Сидеть на лавочках не разрешено, посещать детские и спортивные площадки – запрещено. На прогулку не нужен пропуск за исключением, если до место прогулки нужно доехать на общественном или личном транспорте. А если вы из другого района, то будьте готовы аргументировать свою прогулку в этом месте.