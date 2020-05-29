Экомаркет.ру - продукты, какими они должны быть

Одним из таких магазинов является Экомаркет.ру. Если вы следите за своим здоровьем и здоровьем своих близких, то вам непременно стоит ознакомиться с ассортиментом.

Экомаркет.ру постоянно занимается увеличением количества предоставляемых товаров. Что же можно найти на сайте магазина? Практически все. Это разнообразная молочная, мясная и рыбная продукция с эко- и биосертификатами с самых настоящих ферм, где ведется исключительно натуральное производство. Это свежие фрукты и овощи как с отечественных хозяйств, так и со всего мира. Это широчайший выбор бакалеи на любой вкус. Это категории товаров для людей с ограниченным рационом питания, например, для диабетиков или людей с целиакией. Это и готовая еда, и экологичные сладости, которыми может порадовать себя даже самый привередливый потребитель, и кондитерские изделия. Помимо продуктов, вы сможете найти на сайте интернет-магазина товары для красоты и здоровья, экологичную бытовую химию, товары для питомцев, предметы для дома, дачи и сада или пикника, а также широкий выбор продукции для детей и всевозможные приятные мелочи.

Фото: Экомаркет

Для Экомаркет.ру слова «эко», «био» или «органик» - не пустой звук. Множество товаров, которые реализует магазин, имеет сертификат «Евролист». Это знак Европейской системы сертификации органической продукции, который является самой распространенной органик-маркировкой в нашей стране. Этот знак на этикетке означает, что продукт выращен и изготовлен по европейским стандартам органического земледелия, а его наличие гарантирует соблюдение всех необходимых норм перед потребителем. Сама компания дополнительно проводит многоуровневый экспертный отбор каждого представленного на сайте товара. Тем самым магазин старается обезопасить своих клиентов от некачественной, вредной или опасной продукции.

Доставку Экомаркет.ру осуществляют по двум крупным городам России - Москве и Санкт-Петербургу, а также по Московской (в радиусе 100 км) и Ленинградской области (в радиусе 30 км) соответственно. С недавнего времени Экомаркет.ру перешли на круглосуточную доставку, поэтому если вам удобно получить заказ в 3 часа ночи, то вы можете быть уверены, что именно к этому времени прибудет доставка. Ее время фиксированное - 90 минут. Однако если доставка в область, то время рассчитывается индивидуально. Курьеры передвигаются по городу на общественном транспорте на небольшие расстояния и на специализированных автомобилях. В компании имеется все необходимое для грамотной перевозки товаров: холодная продукция перевозится в термопакетах и специализированных сумках, а автомобили оборудованы холодильными камерами.

На сайте интернет-магазина, помимо возможности сделать заказ, вы можете ознакомиться с рецептами блюд и узнать все необходимое о доставке и оплате. Интересно будет заглянуть и в Инстаграм Экомаркет.ру, где каждый день публикуются посты с рецептами блюд правильного питания, познавательные факты о продуктах, полезные лайфхаки, связанные с едой, а еще часто проводятся различные конкурсы с наградой от выгодных промокодов до денежных или материальных призов.

Фото: Экомаркет

А еще у магазина действует система начисления специальных бонусов - экобаллов. Получить их можно за совершение заказа через сайт или приложение, за публикацию поста или сторис в Инстаграме с отзывом или обзором товаров из интернет-магазина, за приглашение друга и даже за сдачу использованных батареек. Даже тут Экомаркет.ру заботится об экологии. Экобаллами можно оплатить последующие заказы, 1 экобалл приравнивается к 1 рублю, а минимальная сумма заказа составляет 2000 рублей.

Чтобы оформить доставку с Экомаркет.ру, нужно перейти на сайт или скачать приложение с Google Play или AppStore, выбрать товары и добавить их в корзину, оставить адрес и желаемые дату и время доставки. Если вы все еще сомневаетесь, то специально для вас есть промокод KSP20 на скидку в 10% на первый заказ.

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