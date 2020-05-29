В мэрии Москвы объяснили, когда могут ослабить ограничения из-за эпидемии коронавируса

Новый этап снятия ранее введенных ограничений в Москве может начаться через две недели. Об этом рассказала вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

Общаясь с журналистами, Ракова прокомментировала решение о прогулках по графику. Напомним, жители Москвы сейчас могут выходить на прогулки (с соблюдением санитарной безопасности, конечно) по расписанию - оно опубликовано на портале mos.ru и расписано по домам.

- Самое страшное сейчас - это допустить скопление большого количества людей на общественной территории, - сказала чиновница в эфире телеканала «Россия 24». - Режим прогулок на первый взгляд может показаться сложным и странным. Я понимаю, что вывешивание графика прогулок каждого индивидуального дома может показаться мудреным. Что же будет, если истосковавшиеся по гулянию москвичи одновременно все выйдут?

Анастасия Ракова призналась, что власти Москвы опасаются, что так и может произойти. Поэтому к жителям обратились с просьбой набраться терпения и в течение ближайших двух недель соблюдать все предосторожности и гулять строго по графику.

- Если мы не увидим роста заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима.

Напомним, по состоянию на 29 мая в Москве с начала эпидемии коронавируса диагноз подтвердили у 175 тысяч человек. 74 тысячи из них уже выписаны из больниц. 2330 пациентов скончались из-за осложнений, вызванных COVID-2019.

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