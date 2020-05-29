«Он лежал в коляске плакал»: В Подмосковье местный житель нашел новорожденного в гаражном кооперативе

Днем в пятницу, 29 мая, в полицию позвонил житель деревни Дубровка, что в Талдомском районе Московской области. Мужчина рассказал, что нашел новорожденного мальчика недалеко от своего гаража.

- Он лежит в коляске и плачет. Вокруг никого, - заявил очевидец.

До звонка в полицию мужчина пытался сам найти маму младенца, но не получилось. Сейчас ее ищет полиция.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление и розыск матери ребенка. Младенец доставлен в медицинское учреждение, - сообщила «Комсомольской правде» Татьяна Петрова, руководитель пресс-службы УМВД РФ по Московской области.

По предварительным данным, ребенок абсолютно здоров. На вид мальчику не больше двух месяцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.