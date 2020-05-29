«Ни одной беременной на весь район»: найденного в Подмосковье младенца могли подкинуть

Женщину, оставившую новорожденного малыша, между гаражами в деревне Дубровка, что в Талдомском районе Московской области сейчас ищет полиция. Напомним, малыша обнаружил владелец одного из гаражей. Кроха лежал в коробке и был аккуратно закутан в одеяло. Сразу после этого проверку начала полиция, а чуть позже к делу подключился и Следственный комитет.

- Ребенок появился на свет всего несколько дней назад. Это совершенно здоровый мальчик, - сообщила «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

Сейчас малыш в больнице.

Под подозрение первыми попали мигранты, однако, внешность у этого малыша славянская. Пока установить личность его мамы не удалось. Но уже совершенно точно ясно, что это не жительница этого района Московской области. Следователи уже опросили всех беременных женщин, а так же тех, кто недавно стал мамами. По одной из версий, малыша подкинула жительница другого региона России.

Место для оставления ребенка женщина выбрала безлюдное. Камер видеонаблюдения в окрестностях гаражного кооператива нет. В поисках матери новорожденного могут помочь граждане. Если вы подозреваете кого-то из своих знакомых, позвоните по телефону Следственного комитета (499) 184-00-65. Конфиденциальность информации гарантирована.

«Комсомольская правда» следит за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/782069" frameborder="0"></iframe> Найденного в Подмосковье младенца могли привезти из другого региона.

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