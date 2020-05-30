2020-05-30T00:20:35+03:00
Общество

Мокрый май 2020: После рекордных “тропических” ливней на Москву обрушатся “арктические” - еще и с градом

В субботу +26 градусов и грозы. А в воскресенье, 31, - снова сильные дожди, гроза и даже град
Юлия СМИРНОВА
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Самыми мокрыми местами Подмосковья в пятницу были Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск.Самыми мокрыми местами Подмосковья в пятницу были Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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За три последних майских дня – пятницу, субботу и воскресенье – на Москву выльется столько же воды, сколько обычно за весь месяц. Или даже больше!

ПЯТНИЦА: РЕКОРД В ОДНИ ВОРОТА

В пятницу, 29 мая, суточный рекорд по количеству осадков не просто побит, а в одни ворота и одной левой. Уточню: синоптики фиксируют рекорды как для отдельных суток, для каждого дня года, так и для месяцев. Сейчас речь именно про рекорд для 29 мая, для рекорда за весь май еще доберемся. Данные учитывают за всю историю наблюдений за погодой, а в Москве они ведутся около 140 лет. То есть когда мы говорим “рекордный дождь” - значит, такого не было ни в 21-м веке, ни в 20-м. А в 18-м, может, и был, но это нигде не записано.

- Только за ночь на западе Московской области выпало больше половины месячной нормы осадков, до 28 мм. Эти районы ближе всего к центру циклона. На востоке области дождей было меньше, - поделился с “КП” подробностями начальник Ситуационного центра Росгидрометра Юрий Варакин.

Самыми мокрыми местами Подмосковья в пятницу были Можайск, Волоколамск, Наро-Фоминск и Новый Иерусалим, досталось также Зеленгораду. И другим регионам, через которые прошел атмосферный фронт циклона с Черного моря: Белгороду, Смоленску, Калуге, Рязани, Ярославлю, Твери, Владимиру, Костроме.

На ВДНХ, основной столичной метеостанции, по данным которой и ведется статистика рекордов для Москвы, случился настоящий тропический ливень, констатируют в Московском метеобюро: за три часа – почти половина месячной нормы осадков (40%, а месячная норма 51 мм). И эти три часа были ранним утром, с 6 до 9 часов. А потом лило еще почти весь день. И с 6 утра до 18 часов столице досталось 37 мм осадков, или 72% месячной нормы.

Суточный же рекорд для 29 мая – всего 26 мм, он держался с 2015 года. В этом году перекрыт всего за полдня. Кстати, рекорды считают по сумме осадков не с ноля часов и до полуночи, а с 21 часа до 21 часа следующих суток (ориентируясь на время по Гринвичу).

А вот рекорд для всего мая – на грани, как на фотофинише. Он держится больше 40 лет, с 24 мая 1976 года – тогда за сутки выпало 39 мм осадков. Сейчас 38 мм (с 21 часа четверга до 21 часа пятницы). Но это оперативные данные, возможно, метеорологи их еще уточнят – и тогда по “фотофинишу” май 2020 года окажется двойным рекордсменом.

СУББОТА: +26 И ГРОЗА

- В ночь на 30 мая снова будет лить, выпадет еще 5 – 10 мм осадков. В субботу дожди будут, но уже кратковременные, - прогнозирует главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

- В субботу погода порадует, будет тепло! - обещает Юрий Варакин.

Причем по-июльски тепло, +24...+26 градусов. Пусть с короткими дождями, и даже с грозами.

ВОСКРЕСЕНЬЕ: ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ И СНОВА ЛИВНИ

- В воскресенье к Московской области подойдет холодный фронт этого же циклона, снова ждем сильные дожди – с ночи и на весь день,- продолжает Юрий Варакин.

При этом резко похолодает: после суббоних +26 градусов - сразу до +13...+15.

- В воскресенье возможны грозы и даже град, - предупреждает Татьяна Позднякова. - Дело в том, что в воздушных массах, которые принесет холодный фронт, на высоте температура отрицательная, а это условия для образования градовых ячеек.

Почему один и тот же циклон поливает нас три дня к ряду? Примчался с Черного моря – и летел бы себе дальше! Дальше на север его не пропускает скандинавский антициклон, объясняют синоптики центра “Фобос”.

- Центр циклона смещается мало, он распологается у границы Белоруссии, Брянской и Смоленской областей. Это сложная система, в ней есть и тропический воздух, и арктический. В воскресенье, 31 мая, Москва будет находится под влиянием самой холодной части этой системы.

Москву 29 мая накрыл сильнейший ливень.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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