Новые случаи заражения коронавирусом в Москве на 30 мая 2020: заболели еще 2 367 человек

За минувшие сутки в российской столице диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердили еще у 2367 человек. Всего же за все время эпидемии COVID-2019 новый вирус выявили у 178 жителей города.

По данным Оперативного штаба Москвы по коронавирусу, более 85% человек с подтвержденными тестами на ковид за эти сутки - моложе 65 лет.

«39,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 33,9% - от 46 до 65 лет, 10,4% - от 66 до 79 лет, еще 4,8% - старше 80 лет. Также 11,5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением».

- За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 3599 человек, - сообщила сегодня журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 78324.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, за сутки от коронавируса скончались 78 человек. Общее число пациентов, умерших в Москве от осложнений из-за COVID-2019, превысило 2,4 тысячи.

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