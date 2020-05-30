2020-05-30T09:57:58+03:00
Происшествия

В Дзержинском соседи приняли роды прямо на тротуаре у подъезда многоэтажки

На свет появился здоровый мальчик [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
Поделиться:
К моменту приезда скорой малыш уже был на руках одной из соседок роженицы. Сама женщина лежала прямо на асфальте у входа в подъезд. Фото: Юля ТрошинаК моменту приезда скорой малыш уже был на руках одной из соседок роженицы. Сама женщина лежала прямо на асфальте у входа в подъезд. Фото: Юля Трошина
Изменить размер текста:

- Помогите, рожаю!

Такие крики днем в пятницу, 29 мая, всполошили жителей обычной пятиэтажки на улице Молодежной в подмосковном городе Дзержинский. Жители дома выбежали на улицу и увидели, что у входа в подъезд с пакетом в руках стоит их беременная соседка. Молодая женщина рассказала, что уже вызвала скорую, но, кажется, не дождется врачей и вот-вот родит.

- Мужчины предложили ехать в больницу на такси. Но схватки были такими активными, что времени на это уже не было, - рассказала «КП» соседка беременной женщины Галина Щукина. – Она кричала от боли и мы понимали, что надо действовать. Я разогнала всех мужиков и через несколько минут все началось. У нас не было времени, даже на то, чтобы завести ее в квартиру. Роды принимали прямо около дома. Мы с соседкой помогали, как могли и все время смотрели по сторонам, ожидая, что должна приехать скорая.

Но врачей все не было. В итоге смелым женщинам пришлось самим принять роды.

- На свет появился мальчик и сразу заплакал. У нас просто руки тряслись от страха. Но, слава Богу, все обошлось, - рассказал Галина.

К моменту приезда скорой малыш уже был на руках одной из соседок роженицы. Сама женщина лежала прямо на асфальте у входа в подъезд.

- Для нас каждая секунда тогда казалась вечностью, - рассказала Галина.

Медики забрали роженицу и малыша в больницу. Как удалось выяснить «КП», женщина и ее сын в полном порядке. Для жительницы Подмосковья эти роды вторые. Первого малыша она, как и положено родила в больнице.

В Подмосковье соседи приняли роды на лавочке у подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Появилось видео с пожара станции метро на "Выхино"
В Москве на станции "Выхино" произошел пожар
Сервис с расписанием прогулок для москвичей появился в «Яндекс.Картах»
Собянин: Летальность от COVID-19 в Москве в разы ниже, чем в мире
По методике ВОЗ в Москве - один из самых низких уровней смертности от COVID-19
Полиция задержала педофила, три года насиловавшего 11-летнюю падчерицу
В Подмосковье полиция задержала банду серийных воров
В начале июня в Москве вновь откроются ярмарки выходного дня
Собянин: С 1 июня в Москве в полном объёме заработает велопрокат
Названа дата отключения отопления в жилых домах Подмосковья
Волонтеры выполнили порядка 400 тысяч заявок на оказание соцпомощи москвичам
На станциях МЦД установили около сотни санитайзеров для пассажиров
Волонтерам снова разрешили посещать приюты для животных
Москвичи стали в три раза реже разводиться из-за пандемии
Безработный москвич угнал уборочную машину, чтобы покататься
Городские парки приготовили онлайн-тренировки для москвичей