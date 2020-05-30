В Дзержинском соседи приняли роды прямо на тротуаре у подъезда многоэтажки

- Помогите, рожаю!

Такие крики днем в пятницу, 29 мая, всполошили жителей обычной пятиэтажки на улице Молодежной в подмосковном городе Дзержинский. Жители дома выбежали на улицу и увидели, что у входа в подъезд с пакетом в руках стоит их беременная соседка. Молодая женщина рассказала, что уже вызвала скорую, но, кажется, не дождется врачей и вот-вот родит.

- Мужчины предложили ехать в больницу на такси. Но схватки были такими активными, что времени на это уже не было, - рассказала «КП» соседка беременной женщины Галина Щукина. – Она кричала от боли и мы понимали, что надо действовать. Я разогнала всех мужиков и через несколько минут все началось. У нас не было времени, даже на то, чтобы завести ее в квартиру. Роды принимали прямо около дома. Мы с соседкой помогали, как могли и все время смотрели по сторонам, ожидая, что должна приехать скорая.

Но врачей все не было. В итоге смелым женщинам пришлось самим принять роды.

- На свет появился мальчик и сразу заплакал. У нас просто руки тряслись от страха. Но, слава Богу, все обошлось, - рассказал Галина.

К моменту приезда скорой малыш уже был на руках одной из соседок роженицы. Сама женщина лежала прямо на асфальте у входа в подъезд.

- Для нас каждая секунда тогда казалась вечностью, - рассказала Галина.

Медики забрали роженицу и малыша в больницу. Как удалось выяснить «КП», женщина и ее сын в полном порядке. Для жительницы Подмосковья эти роды вторые. Первого малыша она, как и положено родила в больнице.