Алексей Аграновский, доктор биологических наук: «Люди устали, но отмена ограничительных мер должна быть постепенной»

Власти Москвы снимают ограничительные меры в столице. Правда, не так быстро, как хотелось бы населению. Стоит ли торопиться в этом вопросе? Рассказал известный отечественный вирусолог, доктор биологических наук, профессор МГУ им. М.В.Ломоносова Алексей Аграновский.

- Алексей Анатольевич, как оцените постепенное снятие ограничительных мер?

- Плюсы очевидные: люди устали от карантинных мер, и пора с ними постепенно расставаться. Гнетет и информационная повестка, и сидение дома. Занятия спортом, прогулки в парках - я все это приветствую. А то, что ограничения снимаются постепенно, это тоже хорошо. Не надо ничего резко делать, если это возможно.

- Представим, что что власти столицы сняли все ограничения в текущей фазе эпидемии. К каким последствиям это могло бы привести?

- Возможно появление зараженных людей дополнительно, а постепенная отмена позволит предотвратить это.

- В Китае и Южной Корее после снятия ограничений были зафиксированы повторные очаги заражений. Насколько опасен такой сценарий для Москвы?

- Исключить полностью его нельзя. Ограничительные меры снижены, люди стали контактировать чаще. Значит носители вируса, которые иногда даже сами не знают о том, что таковыми являются (COVID-19 может протекать в бессимптомной форме – «КП») контактируют, ну хотя бы со своими родителями. Раньше они ограничивали такие контакты, а теперь соберется вся семья на радостях. И тогда возможно заражение, возможно появление новых больных. Особенно это опасно для пожилых будет. Поэтому отмена ограничительных мер должна быть постепенной.

В условиях эпидемии важна собранность каждого члена общества. Если взять и резко все отменить, то переходим в режим «гуляй, Вася». Люди будут неосторожно себя вести. Это тоже фактор повторной вспышки – мог бы быть. Поскольку так делать не будут, то, я надеюсь, что все это утихнет плавно, и мы не будем вспоминать об этой эпидемии.

- Существует мнение, что из-за ношения маски человек вынужден вдыхать углекислый газ, который выделяют легкие на выдохе. Так ли это?

- Нет, это чепуха. Просто дыхание затруднено в маске, и это, конечно, не полезно. Ход воздуха затруднен, но это вынужденная вещь. Заходит человек в магазин – взял и надел маску. В магазинах и в транспорте пока поносим маски давайте – хуже не будет.