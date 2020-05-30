2020-05-30T15:46:41+03:00
Происшествия

При посадке в Шереметьево у самолета "Пекин-Москва" загорелась вспомогательная силовая установка

Борт был грузовой, пассажиров не было
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В Шереметьево удалось избежать пожара при посадке самолета рейса "Пекин-Москва" днем 30 мая.В Шереметьево удалось избежать пожара при посадке самолета рейса "Пекин-Москва" днем 30 мая.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Шереметьево удалось избежать пожара при посадке самолета рейса "Пекин-Москва" днем 30 мая. В экстренных службах рассказали, что у лайнера после посадки произошло возгорание вспомогательной силовой установки в хвостовой части.

- Инцидент такой был. Пассажиров на борту не было. Все быстро ликвидировано, - прокомментировали "КП" в пресс-службе "Шереметьево".

Как удалось узнать "КП", борт был грузовой, следовал в Москву без пассажиров. Пострадавших нет. Самолет принадлежит компании "Аэрофлот".

- Боинг 777 совершал грузовой рейс из Пекина. Пассажиров на борту не было. Посадка прошла в штатном режиме, во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение в результате срабатывания датчика неисправности, - прокомментировал "КП" официальный представитель "Аэрофлота" Михаил Демин.

Также он добавил, что угрозы жизни и здоровью экипажа не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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