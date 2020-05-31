За май на Москву вылилась трёхмесячная норма дождей

В столице третий день подряд идут проливные дожди. Городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия непогоды. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, с пятницы, 29 мая, в столице в среднем выпало около 80 миллиметров осадков. При этом на северо-востоке и юго-западе местами до 110 миллиметров.

«Месячная норма - 51 миллиметр, а всего за май уже выпало 155 мм, сегодня до конца дня дождливая погода сохранится, ожидается еще 17 мм осадков», - сообщил Петр Бирюков.

Каждый день ливни сопровождаются сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду.

«По данным на 12.00 воскресенья, в городе повалены 96 деревьев, повреждены 20 автомобилей, пострадавших нет», - сообщил заместитель мэра.

Городские службы работают в усиленном режиме и оперативно устраняют последствия непогоды. Фото: АГН "Москва"

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/782267" frameborder="0"></iframe> После ливней в Москве серьёзно подтопило улицу Сельскохозяйственную.Сейчас там автомобили практически плывут.

По его словам, за прошедшие сутки в столице произошло 18 локальных подтоплений, их оперативно ликвидировали. «Аварийные службы ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосводоканала» и «Мосводостока» работают в круглосуточном режиме и максимально оперативно устраняют последствия сильного дождя. В общей сложности задействованы 470 бригад», - отметил Петр Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, отключений нет.

«В режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов, - сказал заммэра. - Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей».

Москвичей просят во время непогоды не выходить на улицу без особой необходимости, а если придется это сделать, то быть внимательнее.

«При сильном ливне и ветре следует неукоснительно соблюдать правила безопасности, в частности, обходить стороной рекламные щиты, не стоять под деревьями и не парковать около них автомобили», - подчеркнул заместитель мэра.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/782262" frameborder="0"></iframe> Река Сетунь подтопила мосты в Матвеевском.

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