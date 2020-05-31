Ливни в Москве: впереди еще неделя дождей

Трехдневный потоп в Москве побил сразу несколько “мокрых” рекордов.

Май-2020 – самый дождливый за все 140 лет, что в столице ведутся наблюдения за погодой. Прежний рекорд держался с 1933 года, тогда за месяц столице досталось 131,7 мм осадков. Сейчас – больше 147 мм. И это не окончательная цифра, так как дожди будут продолжаться до позднего вечера.

Месячная норма по осадкам в Москве – 50 мм. В 2020 году мегаполису досталось три месячных нормы. И львиная доля воды вылилась как раз в последние три дня мая.

В пятницу, 29 мая, и в воскресенье, 31 мая, установлены еще и суточные рекорды для этих чисел. 29 мая на столицу вылилось 38 мм воды – прежний максимум 26 мм, он зафиксирован в 2015 году. А рекорд для 31 мая, 23 мм дождей за сутки, держался с 1977 года. В 2020-м только за ночь вылился 21 мм – так что рекорд повержен в одни ворота.

Синоптики измеряют осадки миллиметрами с помощью специального прибора – осадкомера. Если более наглядно: каждые 10 мм в осадкомере – это ведро воды на квадратный метр поверхности. То есть каждому квадратному метру столицы и Подмосковья за май досталось по 15 ведер воды.

Сильные дожди стали причиной подтопления на территории Московской области. Этот снимок сделан в Красногорске у платформы МЦД "Опалиха". Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Кто виноват? Черноморский циклон. Сначала он повернулся к нам своим теплым “боком”, после пятничных тропических ливней в субботу стояла отличная погода, солнце между порциями дождей успело прогреть воздух до +25 градусов. А в воскресенье показал, на что способен его холодный фронт – новые порции воды и жалкие +12 градусов.

- Центр циклона смещался мало, кружил у границы Белоруссии, Брянской и Смоленской областей. Это сложная система, в ней есть и тропический воздух, и арктический, - объяснила “КП” главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Вслед за холодным фронтом циклона к нам устремился ледяной воздух из Арктики. На высоте полутора километров температура воздуха сейчас отрицательная. Циклон же, по данным центра “Фобос”, тоже далеко не уйдет – в понедельник сделает петлю над Украиной, в среду через Белоруссию и Польшу отправится в сторону Балтийского моря. У нас все это время дожди. Лишь к выходным настырный циклон прекратит свое существование.

Природа переплюнула все прогнозыФото: Анна ЦАРЕВА

Так что и первая неделя июня, увы, не порадует. Погода будет такой, как обычно в середине сентября, а не в начале лета. На 5 – 6 градусов холоднее климатической нормы. И с ежедневными дождями.

Прогноз Гидрометцентра на неделю:

В понедельник и вторник, 1 -2 июня, днем +12...+15 градусов, серо и сыро.

В среду, 3 июня, тоже мокро и пасмурно, но в температуре прогресс, +17...+19 градусов.

В четверг, пятницу и субботу, 4 - 5 июня, уже до +22...+23 градусов, но небо по-прежнему затянуто облаками, и дожди.

- Первая неделя июня прохладная, с дождями и с ветром, - констатирует Татьяна Позднякова. Дожди будут кратковременными, в основном во второй половине дня. Таких ливней, как в эти дни, больше не ждем. Погода наладится только после 7 июня

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/782267" frameborder="0"></iframe> После ливней в Москве серьёзно подтопило улицу Сельскохозяйственную.Сейчас там автомобили практически плывут.

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