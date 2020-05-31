«Мы вновь будем молиться»: в Московской области откроют храмы РПЦ

В Подмосковье неуклонно снижается число заболевших коронавирусом, уже более 8 тысяч человек благополучно излечились от COVID-19. В связи со стабилизацией обстановки, в регионе открываются парки, МФЦ, на очереди парикмахерские – с 3 июня. А теперь появились сообщения, что люди смогут сходить в храмы Русской Православной Церкви. Об этом 31 мая, в Неделю святых отцев I Вселенского Собора, сказал митрополит Ювеналий. Он совершил Божественную литургию в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

- Я очень рад, что Господь внял нашим молитвам, нашему терпению и смирению, и что теперь в храмах и обителях Московской епархии мы вновь будем молиться вместе с нашими прихожанами. Богу содействующему, в праздник Святой Троицы я совершу богослужение в Коломне, на соборной площади, и буду иметь счастье общения с нашими прихожанами, которые истомились по совместной молитве, - цитирует митрополита Ювеналия сайт Московской Епархии Русской.

Во время богослужения он совершил молитвенное поминовение болящих и новопреставленных священнослужителей, которые стали жертвами коронавирусной инфекции.