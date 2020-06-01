Наше Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьёв ослабляет ограничения

Московская область постепенно снимает ограничения, введенные из-за эпидемии коронавируса.

Ранее вновь заработали промышленные предприятия, стройки жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв подписал постановление, которое зажигает зеленый свет перед новыми отраслями и направлениями.

«Показатели (по заболеваемости. - Авт.) стабилизируются - медленно, но идут вниз», - отметил Андрей Воробьёв.

НА ПРОГУЛКУ В ПАРК? ДА ПОЖАЛУЙСТА!

Напомним, одним из первых шагов после введения режима самоизоляции стало ограничение на посещение парков. И это было логично.

В теплое время года популярные места прогулок и отдыха могли превратиться в настоящий рассадник инфекции.

С 29 мая для прогулок снова доступны все 104 подмосковных парка. Но при этом некоторые ограничения все еще сохраняются.

- Посещать парки можно, соблюдая простые правила: на лице должна быть медицинская маска, рекомендовано носить перчатки. До 20 июня маски смогут бесплатно получить малообеспеченные семьи с детьми (20 штук на семью), а также неработающие пенсионеры (6 штук на человека).

- Во время прогулки важно соблюдать социальную дистанцию - не менее 1,5 метра.

- Разрешены индивидуальные занятия спортом: от пробежек до катания на велосипедах и роликах.

- Однако все детские и спортивные площадки, пункты проката инвентаря и точки общепита пока закрыты.

Гулять в подмосковных парках можно, соблюдая меры эпидемиологической безопасности. Фото: Денис ТРУДНИКОВ

НАКОНЕЦ-ТО В МФЦ!

«Когда откроются МФЦ?» - за время карантина это был один из самых популярных запросов от жителей Московской области. Все-таки хоть мы и живем в век цифровых технологий, но многие услуги пока можно получить только очно (хотя, как говорят, скоро и это переведут в удобную цифру).

- С 1 июня мы открываем МФЦ для физических лиц, - сказал Андрей Воробьёв. - Это основные справки и услуги, которые пока нельзя получить в электронном виде. Их порядка 15. Например, получить паспорт, зарегистрировать собственность на квартиру.

Напомним, неделю назад МФЦ открыли двери для юридических лиц, и, как планировалось, переход к следующему этапу займет 2 - 3 недели. Но эпидемиологическая ситуация складывается таким образом, что возвращение «к обычной жизни» идет быстрее. Еще через 2 - 3 недели в многофункциональных центрах будет доступен полный список привычных услуг.

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

С 1 июня в Московской области заработают непродовольственные магазины, которые торгуют одеждой, техникой и прочими промтоварами. Но пока речь идет не о крупных торговых центрах, а о магазинах, площадь которых не превышает 400 квадратных метров и где имеется отдельный вход.

- Вы можете покупать все, что вам нужно, но опять же, пожалуйста, будьте в масках и желательно в перчатках, - попросил губернатор.

В Московской области по-прежнему сохраняется масочный режим. Но, напомним, с 22 мая для перемещений по территории региона (в отличие от Москвы) цифровой пропуск оформлять не нужно.

СТРОЙМАРКЕТЫ: СНОВА В ДЕЛЕ

А вот строительные магазины могут работать без оглядки на размеры помещений.

- Сейчас как раз сезон стройки, и все эти услуги очень востребованы, - отметил губернатор.

ДЕЖУРНЫХ ГРУПП В ДЕТСАДАХ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Еще одна хорошая новость - почти в 2 раза увеличится число дежурных групп в детских садах. Это как раз для тех пап и мам, которые после снятия некоторых ограничений возвращаются на свои рабочие места.

-Заработали многие предприятия, открылись компании, родители идут на работу. За малышами надо присматривать, мне об этом часто пишут, - поделился Андрей Воробьёв. - Поэтому дал команду увеличить количество дежурных групп в детских садах.

Во время «карантина» по области работало около 1300 дежурных групп. Теперь будет 2500 (см. «Кстати»).

ОТМЕНИЛИ ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ КЛАДБИЩ

К сожалению, эпидемия коронавируса не позволила многим посетить могилы близких. Теперь ограничения на посещение кладбищ сняты. Но, естественно, на их территории нужно также соблюдать санитарные меры предосторожности, в том числе социальную дистанцию.

ВАЖНО!

Люди старше 65 могут гулять и заниматься спортом

Отдельно нужно сказать о людях старше 65 и тех, у кого имеются хронические болезни, - эти категории граждан, входящих в группу высокого риска по коронавирусу, первыми перешли на режим самоизоляции. Им теперь также разрешены прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Но:

- совместно заниматься могут не более 2 человек;

- только при соблюдении дистанции в 5 метров (если они не живут совместно).

С 15 июня в Московской области начнется бесплатное тестирование на наличие антител к COVID-19. В первую очередь процедуру пройдут люди с симптомами инфекционных заболеваний.

КСТАТИ

Как детсады будут работать в июне?

- До 14 июня детские сады продолжат свою работу в режиме дежурных групп для детей работников тех предприятий, которые возобновили свою деятельность в соответствии с постановлением губернатора, - сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Что нужно сделать, чтобы попасть в дежурную группу?

- Один из родителей должен подать в детский сад заявление, указав, что он работает на таком-то предприятии, которому разрешена деятельность.

- Ребенок должен иметь медсправку. Но для этого не нужно идти в поликлинику - медицинский работник будет приглашен в детсад.

Какой формат работы дежурных групп?

- В каждой группе не более 12 детей.

- В помещениях регулярно проводятся дезинфекция и проветривания.

- Все работники - в масках и перчатках.

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Что еще заработает с началом лета

- Бытовые услуги (химчистки, мастерские по ремонту одежды, обуви, компьютеров). Это касается помещений площадью не более 400 квадратных метров и имеющих отдельный вход.

- Библиотеки - только на выдачу книг.

- Автокинотеатры под открытым небом.

- Тренировочные базы для профессиональных спортсменов российских и областных команд (за исключением воспитанников спортивных школ, входящих в их состав). При этом соревнования пока не проводятся.

- С 3 июня в Подмосковье возобновят работу парикмахерские.