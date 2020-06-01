Кольца меряем без перчаток, помады под пленкой: в Москве открылись торговые центры

Дождались – в столице открыли торговые центры. Бизнесменам разрешили возобновить работу магазинов с обувью, одеждой, косметикой, игрушками, бытовой техникой. «КП» отправилась в самые популярные магазины Москвы и посмотрела, кто пришел совершать первые покупки.

«Охотный ряд»

У меня пропуск есть, маска и перчатки – тоже, а значит можно поехать в магазин. Мне, кстати, реально нужен новый зонт (погода нынче такая). К торговому центру «Охотный ряд» я приехала в 9.45. Ожидала увидеть очередь девушек, которым срочно нужны пилочки для ногтей, увлажняющие крема для лица, новые туфли и что-то еще. Шопинг для девушек - это не только шмотки, но и хорошее настроение, а оно очень нужно сейчас.

Дождались – в столице открыли торговые центры.Фото: Алиса ТИТКО

Возле главного входа никакой толпы. Хотя какой шопинг в понедельник в 10 утра? Непривычно пусто. В основном, мужчины. Куда же они? Наблюдаю. Пошли в спортивные магазины за кроссовками. В некоторых бутиках продавцы наспех приклеивают на двери таблички "без маски и перчаток не входить". Помады в "МАС" накрыли пищевой пленкой.

Помады в "МАС" накрыли пищевой пленкой.Фото: Алиса ТИТКО

- Это в целях безопасности?, - спрашиваю у консультанта.

- Да. Мы теперь тестеры косметики не предоставляем. Пока нельзя, - говорит он.

В магазине с косметикой "Рив Гош" еще не успели убрать пробники, продавцам на кассе еще не выдали перчатки.

Женщины сразу атаковали магазины с одеждой. Почти во всех пахнет антисептиками.

Непривычно пусто. В основном, мужчины.Фото: Алиса ТИТКО

- Удивительно, но пощупать блузку без перчаток же нельзя? - спрашиваю.

- К сожалению, нет, - говорит продавец одежды "Love republic". - Но можно примерить.

- А там лампы бактерицидные есть? - спрашиваю.

- Да, мы все купили. На входе санитайзеры. Будем дезинфекцию каждые два часа проводить. Но лучше хоть так работать, чем никак.

В магазинах с одеждой при входах появились санитайзеры (гели для рук).Фото: Алиса ТИТКО

В магазинах с одеждой при входах появились санитайзеры (гели для рук).

- То есть нужно снять перчатки и можно воспользоваться? - уточняю.

- Нет! Снимать перчатки в магазине запрещено. - Просто промойте перчатки, если хотите.

Пока не понимают, как работать салоны с очками и ювелирными украшениями.

- Маску снять, в зеркало посмотреть и обратно надеть. Наверное,так, - говорят в салоне с оправами.

- Будем выдавать тонкие перчатки и потом их отдавать клиенту. Вообще лучше знать размер кольца, - говорят в магазине "Уральский изумруд".

- Сейчас мы руки продезинфицируем вам и меряйте, - сказали в "Sunlight". - А мы вообще собираемся закрываться, поэтому скидки по 60%.

Мне реально разрешили снять перчатки в магазине. Я померяла кольца, после их продезинфицировали при мне же. И все поверхности, к которым я прикоснулась.Фото: Алиса ТИТКО

- И даже товары из Италии есть? По новым ценам? - замечаю такие украшения.

- Да, остались еще. До карантина привезли. Цены на них немного пришлось поднять.

Мне реально разрешили снять перчатки в магазине. Я померяла кольца, после их продезинфицировали при мне же. И все поверхности, к которым я прикоснулась.

Маски и перчатки здесь не все приветствуют.Фото: Алиса ТИТКО

«Москва»

Открылась и торговая галерея «Москва» на Манежной площади. Она и до карантина была немноголюдной. Маски и перчатки здесь не все приветствуют.

- А вы почему без масок и перчаток? - спрашиваю.

- А нам еще не привезли, - говорят в магазине "Парфюмеръ".

Также говорят в магазинах одежды и в цветочном салоне. Охрана только разводит руками.