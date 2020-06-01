Кольца меряем без перчаток, помады под пленкой: в Москве открылись торговые центры
Дождались – в столице открыли торговые центры. Бизнесменам разрешили возобновить работу магазинов с обувью, одеждой, косметикой, игрушками, бытовой техникой. «КП» отправилась в самые популярные магазины Москвы и посмотрела, кто пришел совершать первые покупки.
«Охотный ряд»
У меня пропуск есть, маска и перчатки – тоже, а значит можно поехать в магазин. Мне, кстати, реально нужен новый зонт (погода нынче такая). К торговому центру «Охотный ряд» я приехала в 9.45. Ожидала увидеть очередь девушек, которым срочно нужны пилочки для ногтей, увлажняющие крема для лица, новые туфли и что-то еще. Шопинг для девушек - это не только шмотки, но и хорошее настроение, а оно очень нужно сейчас.
Дождались – в столице открыли торговые центры.Фото: Алиса ТИТКО
Возле главного входа никакой толпы. Хотя какой шопинг в понедельник в 10 утра? Непривычно пусто. В основном, мужчины. Куда же они? Наблюдаю. Пошли в спортивные магазины за кроссовками. В некоторых бутиках продавцы наспех приклеивают на двери таблички "без маски и перчаток не входить". Помады в "МАС" накрыли пищевой пленкой.
Помады в "МАС" накрыли пищевой пленкой.Фото: Алиса ТИТКО
- Это в целях безопасности?, - спрашиваю у консультанта.
- Да. Мы теперь тестеры косметики не предоставляем. Пока нельзя, - говорит он.
В магазине с косметикой "Рив Гош" еще не успели убрать пробники, продавцам на кассе еще не выдали перчатки.
Женщины сразу атаковали магазины с одеждой. Почти во всех пахнет антисептиками.
Непривычно пусто. В основном, мужчины.Фото: Алиса ТИТКО
- Удивительно, но пощупать блузку без перчаток же нельзя? - спрашиваю.
- К сожалению, нет, - говорит продавец одежды "Love republic". - Но можно примерить.
- А там лампы бактерицидные есть? - спрашиваю.
- Да, мы все купили. На входе санитайзеры. Будем дезинфекцию каждые два часа проводить. Но лучше хоть так работать, чем никак.
В магазинах с одеждой при входах появились санитайзеры (гели для рук).Фото: Алиса ТИТКО
В магазинах с одеждой при входах появились санитайзеры (гели для рук).
- То есть нужно снять перчатки и можно воспользоваться? - уточняю.
- Нет! Снимать перчатки в магазине запрещено. - Просто промойте перчатки, если хотите.
Пока не понимают, как работать салоны с очками и ювелирными украшениями.
- Маску снять, в зеркало посмотреть и обратно надеть. Наверное,так, - говорят в салоне с оправами.
- Будем выдавать тонкие перчатки и потом их отдавать клиенту. Вообще лучше знать размер кольца, - говорят в магазине "Уральский изумруд".
- Сейчас мы руки продезинфицируем вам и меряйте, - сказали в "Sunlight". - А мы вообще собираемся закрываться, поэтому скидки по 60%.
Мне реально разрешили снять перчатки в магазине. Я померяла кольца, после их продезинфицировали при мне же. И все поверхности, к которым я прикоснулась.Фото: Алиса ТИТКО
- И даже товары из Италии есть? По новым ценам? - замечаю такие украшения.
- Да, остались еще. До карантина привезли. Цены на них немного пришлось поднять.
Мне реально разрешили снять перчатки в магазине. Я померяла кольца, после их продезинфицировали при мне же. И все поверхности, к которым я прикоснулась.
Маски и перчатки здесь не все приветствуют.Фото: Алиса ТИТКО
«Москва»
Открылась и торговая галерея «Москва» на Манежной площади. Она и до карантина была немноголюдной. Маски и перчатки здесь не все приветствуют.
- А вы почему без масок и перчаток? - спрашиваю.
- А нам еще не привезли, - говорят в магазине "Парфюмеръ".
Также говорят в магазинах одежды и в цветочном салоне. Охрана только разводит руками.
Торговая галерея «Москва» на Манежной площади.Фото: Алиса ТИТКО
ИСТОЧНИК KP.RU
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