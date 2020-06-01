Михаил Сеславинский космически пошутил по поводу открытия книжных магазинов

"Стыковка книжных магазинов и первых покупателей прошла успешно", - космически пошутил Михаил Сеславинский, увидев ранним утром в магазине "Москва" посетителей-книгочеев.

Да, это правда: 1 июня в Москве после долгого пандемийного перерыва снова заработали книжные магазины.

У Михаила Вадимовича есть традиция. Каждый год накануне дня рождения Пушкина он идет в книжный магазин, чтобы купить там книги Александра Сергеевича. Происки ковидлы нарушить традицию не смогли и поэтому Сеславинский стал обладателем двух книг от издательства "Фортуна": поэмы "Евгений Онегин" и сборника, в который вошли поэма "Медный всадник", повесть "Пиковая дамы" и знаменитые иллюстрации Александра Бенуа.

Со своими покупками, сделанными в десять утра, Сеславинский стал первым покупателем.

По словам Михаила Вадимовича, сейчас, когда книжные магазины наконец-то возобновили свою работу, а агентство всячески поддерживает отрасль - тем не менее основная надежда на теорию малых дел и отечественных книгочеев.Фото: Евгения КОРОБКОВА

По словам Михаила Вадимовича, сейчас, когда книжные магазины наконец-то возобновили свою работу, а агентство всячески поддерживает отрасль - тем не менее основная надежда на теорию малых дел и отечественных книгочеев.

- Понимаю, что моя покупка - символический жест, но нам снова нужно начать покупать книги, - отметил глава ведомства.

Кстати, накануне открытия магазинов нас порадовали еще одной книжной новостью. Фестиваль "Красная площадь" все-таки состоится и продлится с 6 по 8 июня. Книжники недоумевают, как можно устроить фестиваль за неделю; погода по традиции готовит каверзы и заготовила сильный дождь, но, кажется, в этом году читатели благодарно приняли бы и снег.

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