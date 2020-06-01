Впервые за период режима самоизоляции в Москву вернулись пятибалльные пробки

С первого же дня после введения в Москве режима всеобщей самоизоляции жители столицы забыли о том, что такое пробки. Автомобильный трафик стабильно снижался на протяжении двух последних месяцев. Во многом это стало заслугой режима цифровых пропусков. Ежедневно пользоваться машиной теперь могут только владельцы рабочих разрешений на передвижение. Для остальных автомобилистов – максимум две поездки в неделю. Система продолжает действовать и сейчас, однако пробки в столицу все-таки вернулись. Антирекорд был поставлен в минувшую пятницу, 29 мая.

- В этот день впервые после введения режима самоизоляции были зафиксированы пробки в 5 баллов, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Центра организации дорожного движения в Москве. Автомобильный трафик в этот день вырос в два раза. 29 мая на дороги Москвы выехали два с половиной миллиона автомобилей. А вот 29 марта, то есть ровно два месяца назад, машин было всего чуть больше миллиона.

С чем связано резкое увеличение трафика, сейчас анализируют эксперты. Часть трафика сделал погода. Из-за сильного ливня многие отказались от использования общественного транспорта. Кроме того, в пятницу традиционно активизировались дачники. В этот день серьезные заторы были на вылетных магистралях: Рязанском, Варшавском, Калужском и Киевском шоссе. Пробки на этих дорогах фиксировали и воскресенье, 31 мая, когда дачники стали возвращаться в столицу.

- Вечером в воскресенье возвращался из Обнинска и Москву по Киевскому шоссе. Пробка была больше 15 километров. Пришлось потолкаться около часа, - рассказал «КП» москвич Валентин Данилов.

В понедельник же ситуация с трафиком стабилизировалась. В первые день лета в Москве традиционные для режима самоизоляции пробки в 2 балла.

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