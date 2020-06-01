Московская область лидирует в федеральном рейтинге по эффективности борьбы с коронавирусом

Эксперты признали Московскую область лучшим регионом России по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения во время эпидемии коронавируса. Таковы данные нового исследования, опубликованного на сайте Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

«Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции и содержит практики наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений, а также наиболее яркие практики за неделю», - говорится в сообщении института.

Напомним, в Московской области с первых дней пандемии оперативно провели инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции легких, серьезно увеличили коечный фонд, перепрофилировав и реконструирована несколько действующих больниц, а также построив временные госпитали (самые крупные - в выставочном центре «Крокус Экспо» и парке «Патриот»). Помимо Подмосковья в ТОП-3 лучших регионов России в номинации «Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения» также вошли Башкирия и Забайкальский край.

По состоянию на 1 июня в Московской области выявили более 39,7 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Более 8,4 тысяч человек уже выписаны из больниц.