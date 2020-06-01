Как москвичи соблюдают график прогулок по домам, и хлынул ли народ в парки

С сегодняшнего дня город слегка облегчил карантинные ограничения. С 1 июня начали открываться непродовольственные магазины. С ворот парков наконец-то сняли амбарные замки. И еще москвичам наконец-то официально разрешили гулять не в сотне метров от дома (я про без пропуска), а дальше - в радиусе 2 км. Правда, по графику - на сайте mos.ru можно вбить адрес своего дома и узнать, в какие дни тебе с соседями разрешается выходить на прогулки.

Мы прошлись по разным районам города, чтобы посмотреть, как москвичи «отметили» первый день послаблений.

ГУЛЯТЬ МОЖНО НЕ ПО ГРАФИКУ?

При входе в парк Сокольники голос из громкоговорителя обескураживает:

- Гулять можно с утра и до закрытия парка без графиков.

На входе в парк - напоминание главного правила.Фото: Андрей АБРАМОВ

Странно: анонсируя прогулочный режим, Сергей Собянин говорил о прогулках по графику. Может, правила переиграли? Но на сайте мэра: все по-старому - гуляем по расписанию.

Даже занятия спортом должны проходить в маске.Фото: Андрей АБРАМОВ

После ливня Сокольники похожи на тропические джунгли, в которых кто-то проложил асфальтовые тропы. По всему парку таблички с напоминанием держать дистанцию. На некоторых аллеях нанесена разметка, словно для прыжков в длину на уроке физры.

Люди с замотанными лицами меж деревьев выглядят пугающе.Фото: Андрей АБРАМОВ

- В пять утра никто бегать не пришел, холодно же было! - поделился охранник в будке.

Территория парка в два раз больше жилой застройки всего района Сокольники, а гуляют от силы два-три десятка человек. Вечно натыкаешься на одних и тех же: вот отец катает дочурку на самокате, модная мама с коляской, подруги с детьми, разговорчивый дед. Последний путник заводил беседу с каждым и было неважно, впервые ты его видишь или уже пересекался на другой просеке.

На лавочки не присесть!Фото: Андрей АБРАМОВ

- Лавочки везде замотаны? Я инфарктник, мне нужно сидеть каждые 200 метров.

Большинство посетителей пришли с детьми.Фото: Андрей АБРАМОВ

Люди на велосипедах тоже не пренебрегают масками.Фото: Андрей АБРАМОВ

Скамейки действительно укутаны пищевой пленкой. На ней застыли капли дождя, словно прятали не от людей, а от непогоды. В дальних уголках парка кто-то преступил закон и продавил пленку телом. Масочный режим соблюдают через одного. Полицейских патрулей не видно. Люди инстинктивно жмутся по разные стороны аллей. Благо места предостаточно. Кажется, жизнь начинает налаживаться.

Лавки надежно защищены.Фото: Андрей АБРАМОВ

Торговая аллея закрыта.Фото: Андрей АБРАМОВ

Такая разметка встречается в некоторых местах.Фото: Андрей АБРАМОВ

А В ЭТО ВРЕМЯ В ЦЕНТРЕ

В это время фотокор kp.ru Иван Макеев докладывает из центра: в парке «Музеон» люди есть. Даже рыбаки на берегу с удочками стоят. В Парке Горького тоже гуляющие имеются. Когда Ваня добрался до ВДНХ, там уже вовсю хлестал дождь.

На Крымской набережной.Фото: Иван МАКЕЕВ

В Парке Горького безлюдно, разве что то и дело проносятся любители бега.Фото: Иван МАКЕЕВ

Лавочки убрали с аллей парка до лучших времен.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Кого-то дождь, наверное, напугал, но не всех, - рассказывает коллега. - На аллеях встречаются гуляющие. Народ наконец-то выбрался в парки…

Казалось, дождь на ВДНХ разогнал последних желающих прогуляться.Фото: Иван МАКЕЕВ

Но некоторым даже такая погода нипочем.Фото: Иван МАКЕЕВ

«ТЕПЕРЬ ГУЛЯЕМ ПО КАЛЕНДАРИКУ»

О том, что день прогулок по графику наступил, я узнал из окна. Ага, посмотрел окно, а там - променад. У нас во дворе (спальный район на северо-востоке Москвы) из семи корпусов по графику 1 июня разрешено было гулять только одному дому. Но людей, впрочем, как в любой другой день у течение последних пары недель. Мамочки с колясками, просто семьи с детьми (ленты с детских площадок уж давно оборвали), парочки за ручку гуляют. Говорю же - променад.

Народу немного поубавилось только когда начал лить дождь. Моросящий такой, мерзкий, с ветерком. Люди сначала пропали. А потом снова появились - с зонтиками.

Прокатился несколько остановок. Улица Череповецкая, 8. Еще один дом, которому по графику положено гулять с 9 утра до 21:00. Но из-за дождя гуляльщиков не наблюдается. Из подъезда выходит женщина. В маске.

- Я про график слышала, но не интересовалась, - говорит. - Мы на день с дачи приехали. Закупимся продуктами и лекарствами и назад уедем.

Со стороны гудящей улицы неспешно бредет с пакетами пожилая чета.

- Первый раз за два с половиной месяца вышли! - улыбается женщина. - Вот, решили до магазина прогуляться, воздухом подышать. До этого продукты зять привозил. Мы ему пишем, что у нас заканчивается. Он приедет, пакеты за дверью оставит…

Мужчина говорит, что вышли на прогулку строго по графику. И показывает клочок бумаги - вырванную из календаря страничку, на которой несколько чисел обведены кружочками.

Мужчина показал свой календарик - выписал даты, когда его дом имеет право гулять.Фото: Александр РОГОЗА

«БЕГУНОВ ЖДУ»

Напротив находится парк Лианозово. Обычный такой московский парк спального района. Дождь уже почти два часа шпарит. Резвящихся малышей и неизменных мамочке с колясками не наблюдается. На входе только охранник курсирует туда-сюда. Вход открыт, но он на всех подозрительно поглядывает. На дорожках в парке появились новые надписи: «Спасибо, что соблюдаете дистанцию!», «Держите дистанцию 1,5-2 метра», а все скамейке плотно обмотали пленкой, чтоб никто не сел.

Лианозовский парк: ворота открыты, но в дождь никто не гуляет.Фото: Александр РОГОЗА

Людей почти нет. Так, почти случайные прохожие. Дождь же.

- Я не по графику! - отмахивается грузная женщина. - Мне просто теперь через парк дорогу срезать удобно. Хорошо, что открыли!

Все скамейки обтянули целлофаном, чтобы не было искушения присесть.Фото: Александр РОГОЗА

На дорожках появились новые надписи.Фото: Александр РОГОЗА

На выходе из парка снова натыкаюсь на давешнего охранника. Разговорились. Спрашиваю, зачем он под дождем бродит, спрятался бы сторожке, да сканвордики бы мучал.

- Мне сказали бегунам замечания делать, - признался парень. - Правда, я пока только парочку видел - до девяти часов утра (до этого времени в парках разрешили индивидуально заниматься спортом, - Авт.). они были. Вообще, с утра люди были. Немного, но были. А как дождь пошел, разбежались. Ну и слава богу. Правда, у нас за забором только часть территории парка находится. Есть еще «дикая» территория с гравийными дорожками. Ее на карантин закрыть никак не могли. Так что местные там все это время и так гуляли.

Походил по окрестностям, поспрашивал про график прогулок. В среднем получалось такое соотношение: процентов 90 о нем слышали. Но гулять непременно по заданному порталом mos.ru расписанию намерены от силы двое из пяти.

Еще в нескольких остановках отсюда - прилегающий к МКАД заказчник «Алтуфьевский». Но с улицы Лескова вглубь ведут земляные дорожки, которые дождь очень быстро превратил в непролазные для обычных кроссовок болотца. Так что сунулся я с пары мест и понял, что это бесполезно. Да и людей, хлынувших в снова открытый парк что-то не заметно. Хоть в чем-то дождь подсобил…

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