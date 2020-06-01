В Новомосковске будет создан уникальный образовательный центр «Созвездие»

В Международный день защиты детей в городе Новомосковск Тульской области дан старт строительству Центра поддержки одарённых детей «Созвездие». Новый Центр будет соответствовать условиям национального проекта «Образование», создание нового учебного учреждения совместно осуществляют губернатор Тульской области Алексей Дюмин, Минерально-химическая компания «ЕвроХим» и благотворительный Фонд Андрея Мельниченко. Стоимость реализации всего проекта составляет 1 миллиард рублей.

В будущем году на площади в 3 с лишним гектара появятся лицей «Олимп», кампус для круглогодичного проживания 200 старшеклассников, образовательный центр «Академия достижений», легкоатлетический стадион, универсальный спортивный зал и бассейн, а также медицинский пункт.

Учебные аудитории и лаборатории школы будут укомплектованы самым современным оборудованием международного уровня, к работе в Центре будут привлечены лучшие педагоги страны.

Новомосковск – промышленный центр Тульской области, поэтому Центр «Созвездие» будет специализироваться на точных науках – химии, физике, математике и информационных технологиях.

- Центр «Созвездие» должен стать ключевым звеном региональной системы поддержки юных талантов, - подчеркнул Алексей Дюмин. - Его задача – быть ориентиром для каждой школы, задавать современные стандарты по углубленному преподаванию разных предметов.

- Инвестиции в детей – это инвестиции в наше будущее, и по инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина мы создаём в Новомосковске Центр одарённых детей «Созвездие», - сказал генеральный директор компании «ЕвроХим» Игорь Нечаев. – Реализация этого совместного с Правительством Тульской области проекта позволит Новомосковску стать важным образовательным центром на карте России. В центре «Созвездие» будут воспитываться высококлассные специалисты для ведущих промышленных предприятий страны.