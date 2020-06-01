В Москве откроют 120 школ и детских садов до 2022 года

В столице, несмотря эпидемию коронавируса, возобновили строительство больниц, детских садов и школ. Это важные социальные объекты, которые нужны в определенные сроки. Всего же в планах у городских властей на этот год – открыть около 40 новых школ и детских садов. Об этом 1 июня мэр Москвы Сергей Собянин сказал во время посещения нового учебного корпуса на 400 мест ГБОУ «Школа Новокосино».

- Это одно из первых направлений стройки, которое мы разморозили и начали активно возвращать к жизни. Несмотря на какое-то небольшое отставание во время эпидемии, мы планируем в этом году наверстать упущенное и построить около 40 корпусов детских садов и школ, - сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения нового учебного корпуса на 400 мест ГБОУ «Школа Новокосино». Фото: Максим Мишин/АГН "Москва"

«Школа Новокосино» давно нуждалась в новом корпусе. Было решено построить новое здание и отдать его в распоряжение старшеклассников. В этом корпусе будут лаборатории для медицинских классов и профильные кабинеты. Уже готово четырехэтажное здание площадью 7200 квадратных метров. Школьники смогут изучать основы механики, иностранные языки, черчение и рисование, химию. В помещении будет актовый зал с удобными гардеробными, кабинет психолога, технический центр (радиоузел, дикторская).

Современной будет и территория возле нового корпуса - появятся детские и спортивные площадки с комбинированным покрытием из резиновой крошки и натурального газона.

Открыть новые корпус «Школы Новокосино» планируют 1 сентября 2020 года.

- За три года в Москве построят 120 школ и детских садов на 53 000 дополнительных мест, - рассказали в Комплексе градостроительной политики и строительства Москвы.

«Школа Новокосино» давно нуждалась в новом корпусе. Фото: Максим Мишин/АГН "Москва"

Кстати

Начиная с 2011 года в Москве построили 377 зданий образовательных учреждений, в том числе 280 детских садов и 97 школ.

- С начала 2020 года введены в эксплуатацию 8 объектов образования. До конца года планируется построить еще 9 детских садов и 23 школьных здания, - рассказали в мэрии Москвы.