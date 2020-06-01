2020-06-01T19:46:39+03:00
Общество

«Нас пускали через дезинфицирующие тоннели»: покупатели о чудо-приборе в торговом центре «Европейский»

«КП» узнала, как новое устройство устраняет вирусы и бактерии с покупателей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В ТЦ "Европейский" посетителей встречают дезинфицирующие тоннели. Фото: пресс-служба ТЦВ ТЦ "Европейский" посетителей встречают дезинфицирующие тоннели. Фото: пресс-служба ТЦ
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Торговые центры в столице открылись с 1 июня, но в ограниченном режиме. Заходить и делать покупки в магазинах можно, но в перчатках и маске. Если нет своих, то в ЦУМе на Петровке дадут бесплатно. Строго контролируют и в торговом центре «Европейский» - открылись почти все из 500 магазинов. Там даже на центральном входе №4 установили две дезинфицирующие кабинки (скоро на всех входах поставят).

- Нас пускали через дезинфицирующие тоннели. Когда не знаешь, что это, то как-то волнительно. Но все хорошо. Это не холодный душ. Это больше как туман, - рассказывает покупательница Светлана.

«КП» поинтересовалась в торговом центре, что это за чудо-прибор, через который теперь должны проходить покупатели.

- На входах были установлены дезинфицирующие тоннели. Система разработана на основе испарения дезинфицирующего раствора в виде тумана/пара, способного покрыть 100% поверхности площади и быстро устранить вирусы и бактерии, - рассказали в пресс-службе торгового центра «Европейский».

Время стерилизации каждого человека около 10-15 секунд. Но эта процедура не освобождает от ношения маски и перчаток. По торговому залу ходить только в них. Если вдруг забыли дома, то на входе дадут.

Время стерилизации каждого человека около 10-15 секунд. Фото: пресс-служба ТЦ

Время стерилизации каждого человека около 10-15 секунд. Фото: пресс-служба ТЦ

В первый день в магазине было не так много людей, зато магазины заманивали скидками, акциями и добрыми плакатами «мы скучали по вам», «с возвращением».

В первый день открылись далеко не все торговые точки. Фото: Алиса ТИТКО

В первый день открылись далеко не все торговые точки.Фото: Алиса ТИТКО

- Перед открытием торгового центра будет проводиться 10-минутный воздухообмен – специально была модернизирована система приточно-вытяжной вентиляции. В «Европейском» в открытом доступе установлены диспенсеры с антисептическими средствами, проводится регулярная обработка лифтов, перил эскалаторов, дверных ручек и иных поверхностей. Эффективное обеззараживание воздуха в помещениях обеспечивают с помощью облучателей-рециркуляторов, - рассказали в торговом центре.

Магазины встречали посетителей зазывными надписями. Фото: Алиса ТИТКО

Магазины встречали посетителей зазывными надписями.Фото: Алиса ТИТКО

Гостей торгового центра просят соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, возле фонтана развесили гигантские баннеры «пользуйтесь антисептиками» и «чаще мойте руки». Производится установка тепловизоров, что позволит своевременно пресекать нежелательные контакты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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