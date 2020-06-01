На Тверской улице нарисуют временную желтую разметку

Сегодня в ночь с 1 на 2 июня на Тверской улице появится временная желтая разметка. По традиции ее рисуют для проезда военной техники на Красную площадь - на репетиции и на парад Победы. Напомним, обычно это происходит в конце апреля - начале мая. Но в этом году все планы поменял коронавирус. По решению президента России Владимира Путина Парад Победы пройдёт в Москве 24 июня.

«Специалисты Комплекса городского хозяйства приступят сегодняшней ночью к нанесению линий временной дорожной разметки желтой краской от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Всего будет нанесено пять линий разметки длиной по одному километру каждая».

Во время движения по Тверской на эти цветные линии на асфальте будут ориентироваться экипажи военной техники.

Водителей обычных машин просят быть внимательнее на раскрашенном участке дороги. При этом в мэрии напоминают, что жёлтая разметка нужна исключительно для движения военной техники. А автомобили будут ездить по Тверской по обычной схеме, пользуясь привычной белой разметкой.

Кроме того, по заявке Минобороны для свободного проезда военных машин к месту временной "парковки" коммунальщики уберут разграничительные ограждения и островок безопасности с дорожными знаками. Их временно не будет на пересечении Крылатской улицы с улицей Нижние Мневники и далее по маршруту военной колонны. После окончания парада все ограждения восстановят, а жёлтую разметку на Тверской улице уберут.